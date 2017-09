Si teniu un cotxe amb més de deu anys probablement us heu plantejat la possibilitat de canviar-lo per un cotxe més modern, segur i ecològic, però alguns dels seus preus de venda us han fet aplaçar la decisió per més endavant.

Per això us portem una selecció amb els 5 cotxes híbrids més barats del mercat, que a més gaudeixen de molts incentius fiscals (impostos matriculació, circulació i pla Movea) i diverses exempcions a algunes de les zones d’aparcament de les grans ciutats o autopistes del país.

Els preus que us indiquem aquí són els seus preus de venda fixat pels fabricants, i podria ser que a peu de concessionari aquests preus siguin encara més baixos en funció de la campanya comercial, unitat en estoc o possibilitats de finançament escollides.

Els 5 híbrids més barats Toyota Yaris Hybrid (15.450€) Toyota Auris Hybrid (19.550€) Hyundai Ioniq (19.800€) Kia Niro (20.185€) Lexus CT 200h

Com podeu comprovar, aquest llistat inclou models utilitaris amb vocació urbana com el Yaris, compactes com l’Auris, berlines com l’Ioniq, un “crossover” (a mig camí de SUV, monovolum i turisme) com el Niro i un compacte “premium” com el Lexus CT 200h.