El cotxe del futur serà SUV i elèctric

Han vingut per quedar-se. El mercat demana totcamins, i les polítiques mediambientals demanen vehicles de zero emissions. El maridatge entre els dos conceptes ja és una realitat fefaent, tal com hem vist al Saló de Xangai d’enguany.

Audi i el seu e-tron Sportback, Jeep i el Yuntu, Hyundai i el SUV d'hidrogen o Pininfarina i els K550 i K750 marquen l’inici d’una nova tendència al món de l’automoció, la dels SUV elèctrics que volen seguir l’estela iniciada per Tesla i el seu Model X, un autèntic èxit de vendes tot i el seu preu elevat.

Moda social o necessitat mediambiental?

Ja fa uns quants anys que els SUV i els “Crossover” són tendència al món de l’automoció. Els seus dissenys futuristes i poderosos, la seva aparença robusta i la seva capacitat de càrrega, sumades a una bona habitabilitat, ergonomia i comoditat, han fet que les vendes de SUV hagin augmentat exponencialment els darrers anys.

Ara bé, els SUV pateixen un desavantatge important respecte els vehicles convencionals: com pesen més, gasten abans els pneumàtics, frens i sistemes de suspensions i a més consumeixen més carburant i contaminen més que un turisme convencional a igualtat de segment.

Els SUV impulsats amb motor de combustió pesen més que un turisme, i això fa que consumeixin i contaminin més, i siguin més cars de mantenir

La solució a aquesta problemàtica mediambiental -especialment greu a les grans ciutats com Barcelona- es troba en la producció i comercialització de totcamins menys contaminants. De fet no fa massa setmanes vam poder provar el Toyota C-HR, el “Crossover” híbrid de la marca nipona. Ara bé, la major part de fabricants que presenten les darreres tendències aposten per plataformes 100% elèctriques, deixant de banda les mecàniques híbrides.

En aquest sentit cal esmentar que la cursa pels SUV elèctrics transcorre paral·lela (de vegades tangencial) amb el desenvolupament i perfeccionament de la conducció autònoma, l’altre gran cavall de batalla dels principals fabricants del planeta.