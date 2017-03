La bombolla dels cotxes de segona mà

Durant els anys de creixement econòmic era relativament senzill i barat comprar un cotxe utilitzat (de segona mà o més) en bones condicions mecàniques i amb menys de deu anys. Ara és molt més complicat trobar un cotxe en bon estat per un preu racional, per una conjunció de causalitats.

Crisi econòmica

Una de les conseqüències de la pèrdua de poder adquisitiu de la població és la de retallar en aquelles despeses que no són prioritàries. Així doncs, molta gent opta per allargar la vida del seu cotxe uns anys més abans de canviar-lo, tot i tenir les possibilitats financeres per fer-ho.

D'una banda, això redueix l'oferta de cotxes usats, i la demanda constant -població que no pot o no vol comprar un cotxe nou- fa que el preu d'aquestes unitats ascendeixi.

Moda retro

Un altre causant d'aquest fenomen és el creixent interès d'una part de compradors per adquirir cotxes clàssics, que ha fet que determinats models com el BMW e30 tinguin preus realment desorbitats, quan fa deu anys eren poc més que ferralla. Hem vist 316i e30 amb més de trenta anys i gairebé 200.000 quilòmetres a preus superiors al que costa, per exemple un Seat Ibiza nou.

Comprar el cotxe que ens va enamorar d'adolescents, seguir la moda o senzillament especular amb els clàssics: diverses maneres d'inflacionar el mercat de segona mà

La moda de comprar i tenir cotxes veterans ja fa molts anys que és una realitat als Estats Units, on existeix tota una cultura associada a aquest tipus de vehicles. Això ha provocat que alguns comercials vegin una oportunitat per especular amb els cotxes de segona mà: seguint l'exemple del BMW e30, s'han venut unitats del M3 e30 a més de 100.000 euros, més del que costa un M3 actual, molt més segur, eficient i tecnològic.

També existeix un factor important: hi ha un seguit de compradors que desitjen comprar aquell cotxe pel qual sospiraven quan eren adolescents, i que no dubten en invertir quantitats importants per models amb uns quants anys de circulació.

Pla PIVE

Per últim, les ajudes del govern per canviar de cotxe no sempre han estat un incentiu per destruir els cotxes vells. De fet, els descomptes per entregar el cotxe vell eren més aviat escasses, i molts compradors han optat per vendre's el seu cotxe vell per la seva banda i obtenir-ne un rendiment superior.