De senyor se n’ha de venir de mena

XF 17MY: un Jaguar dièsel i amb tracció total?

És una combinació inusual per a un cotxe de la firma anglesa. Però el nou XF és la primera berlina que suma un refinat motor dièsel 2.0 de 180 cavalls amb la tracció integral. El resultat és un cotxe que, tot i el seu aspecte seriós, té un caràcter esportiu interessant per conduir-lo, sobretot si estem disposats a jugar amb les opcions de configuració dinàmica que incorpora i que actuen a demanda sobre la suspensió, la direcció, l’accelerador i el canvi amb els comandaments que hi ha a la pantalla tàctil.

Del disseny, el millor que podem dir és que es tracta d’un Jaguar, amb tot el que això implica: elegància i sobrietat. L’interior està en consonància amb aquesta filosofia: la qualitat dels materials i la comoditat que ofereix als ocupants. Però les principals novetats d’aquest cotxe les trobem en l’apartat tecnològic. La tracció integral AWD, amb el sistema de control Driveline Dynamic Intelligent -que fins ara només teníem als motors V6 gasolina de la marca-, dona protagonisme a l’eix del darrere, però, quan convé, transfereix part d’aquest paper al del davant per a una millor eficàcia si hi ha menys adherència. Entre la gamma de motors, la gran novetat és el motor de gasoil, que ofereix bones prestacions però, sobretot, una eficiència prou gran.

Tot això muntat sobre un xassís d’alumini i amb una suspensió dinàmica capaç d’adaptar-se al terreny ens presenta un cotxe més àgil del que, d’entrada, ens transmet el seu aspecte.

Mercedes C-63 AMG: per potència que no quedi

Les sigles AMG associades a un Mercedes són una declaració de principis. Aquestes tres lletres són sinònim d’altes prestacions i diversió dinàmica. El preparador d’automòbils alemany celebra enguany el 50è aniversari, pertany al grup Daimler AG, coordina les activitats de competició dels turismes de l’estrella, té 1.500 treballadors, i el 2016 va posar el seu cognom a 100.000 cotxes -534 venuts a l’Estat-. El canvi d’aquest C-63 respecte a l’anterior és que del motor V8 atmosfèric hem passat a un V4 sobrealimentat. Això potser no agradarà gaire als amants de les sensacions fortes. Però quan hi pugem, aquests prejudicis s’esmicolen al primer cop de gas.

Dona 476 cavalls (510 en la versió S), una potència esfereïdora que cal dosificar. Primer, amb seny; després, amb habilitat, i, finalment, amb el devessall de tecnologia i sistemes d’ajuda a la conducció que incorpora. Són tants que resumir-los fora feixuc. La millor targeta de presentació que podem aportar és que és un dels models que hem provat que ens han impactat més. Ho vam fer en carretera i també en circuit, i allà la velocitat no va superar els 250 km/h perquè és el màxim que permet la seva limitació electrònica. L’aspecte és discret per a la bèstia que amaga una carrosseria plena de detalls per assaborir. A dins, res que no puguem esperar d’un cotxe d’aquest preu. I, en marxa, penses: “De debò que cal pujar al Dragon Khan?” Refinadament salvatge: portar aquest Mercedes és tota una experiència.

Fitxa tècnica

PREU: Des de 44.460 €

EMISSIONS: 114 g CO 2 /km

MOTOR: Diès, 4 cil. 1.999 cc, 180 CV

CANVI: Auto. (8 vel.) o man. (6 vel.)

TRANSMISSIÓ: AWD (IDD)

MIDES: 495 x 209 x 147 cm

PES: 1.595 kg

MALETER: 540 l

DIPÒSIT: 66 l

Bentley Flying Spur V8 S: un cotxe hiperbòlic

Quan vas dins d’un cotxe així i t’atures en un semàfor, el 80% de la gent et mira, i l’altre 20% t’assenyala. Si, a sobre, la unitat que vam provar és taronja i porta matrícula anglesa, els percentatges s’inverteixen. Els donaré una dada: la nevereta que porta per si volem anar proveïts de begudes fresques, i que ofereixen com a equipament accessori, val 7.600 €. Imprescindible, ja que el Taittinger calent ja saben que no val res. A partir d’aquí, ja es poden imaginar de què va la pel·lícula. Superada la vergonya inicial -equipat amb gorra i ulleres fosques per intentar passar desapercebut-, els he dir que conduir aquest cotxe em va agradar molt. Estem parlant d’un vehicle que pesa dues tones i mitja, i que fa més de cinc metres de llarg, però, tot i així, quan t’hi acostumes, es mou amb agilitat fins i tot en carreteres amb força revolts. I amb molta seguretat.

Ara bé: on es troba millor aquest cotxe és -a més dels pàrquings dels casinos- a les autopistes. Impossible cansar-se conduint-lo. Per anar bé, ja saben que cada dues hores hem de fer una aturada, però amb aquest Bentley costa complir amb el precepte bàsic de la seguretat. Haurem de fer esforços per convèncer el xòfer que ho faci i ens permeti així disposar de la privacitat necessària per parlar amb el nostre banquer suís. Tot un espectacle, amb elements com l’equipament de so, que costa uns 8.000 euros més.

Segurament, si han arribat fins aquí es deuen preguntar quant gasta. No siguin ordinaris!

Fitxa tècnica

PREU: 247.263 €

EMISSIONS: 254 g CO 2 /km

MOTOR: Gas. 4.0 V8 biturbo, 528 cv

CANVI: Automàtic (8 vel.)

TRANSMISSIÓ: Integral

MIDES: 529 x 197 x 148 cm

PES: 2.425 kg

MALETER: 442 l

DIPÒSIT: 90 l