Trump, Mèxic i el món de l’automoció

“Què farem amb Trump? No n’hem de fer res, ha estat escollit per ser el president dels Estats Units. Ens adaptarem a qualsevol mesura als Estats Units. No és desmoralitzador. Som fabricants d'automòbils”.

Amb aquestes paraules l’italià Sergio Marchionne, màxim responsable del gegant FCA (que inclou Chrysler, Jeep, Dodge o Ram, entre altres) va respondre les preguntes dels periodistes aquesta setmana al Saló de Detroit.

El que Marchionne no esmentar és l’anunci de la multinacional italoamericana d’invertir 1.000 milions de dòlars als Estats Units duran 2017 per modernitzar i ampliar les seves fàbriques, creant 2.00 llocs de treball nous, iniciativa que el flamant president nord-americà va felicitar públicament mitjançant el seu compte de Twitter.

El cas de FCA no és l’únic cas aparent de repatriació de capitals i producció dels gegants de la indústria de l’automòbil nord-americana, ja que Ford havia anunciat que renunciava a realitzar noves inversions productives a Mèxic per invertir 1.600 milions de dòlars a la seva fàbrica de Michigan, on fabricarà vehicles híbrids.

I és que Trump va amenaçar als principals fabricants d’automòbils durant la campanya electoral d’imposar grans aranzels als seus productes si no fabricaven als Estats Units. Oficialment les companyies d’automòbils van mostrar el seu rebuig a les paraules de l’encara candidat, però els moviments posteriors a la seva elecció semblen anticipar possibles represàlies del president republicà.

Un símbol americà

Però d’on prové l’obsessió de Trump pel món de l’automoció? Pels europeus ens és difícil imaginar el valor simbòlic que té pels americans la seva indústria automobilística, motiu d’orgull i identitat del país.

En aquest sentit, Trump vol aprofitar el valor simbòlic i industrial de l’automoció pels americans, i aconseguir un doble efecte. D’una banda, Trump vol fer palès que compleix les seves promeses al seus electors (generalment homes blancs de classe mitja-baixa vinculats laboralment i sentimentalment amb el motor) i d’un altra, demostrar la seva capacitat d’influència sobre multinacionals com Ford, General Motors o FCA.

Trump vol fer servir l'automoció com un símbol del retorn als valors industrials americans tradicionals

Els votants i bona part de l’opinió pública nord-americana no veuen amb mals ulls que les empreses nord-americanes deixin d’invertir a Mèxic (un mercat emergent) per repatriar capitals i llocs de treball al país, i els fabricants d’automòbils volen evitar les possibles represàlies en forma d’aranzels de l’administració Trump.

A més, molts analistes coincideixen a apuntar que si Trump és capaç de doblegar als gegants d’alt valor simbòlic com Ford, Chrysler o GM pot aconseguir una mena d’efecte dominó i que altres empreses i sectors industrials segueixin l’exemple de les empreses automobilístiques. Encara més, hi ha qui apunta que els gestos en el sector de l’automoció podrien ser el preàmbul del trencament dels tractats de lliure comerç vigents amb el veí mexicà.

Qui pagarà la factura?

Tot i que Mèxic no és el principal proveïdor de cotxes als Estats Units -Japó i Alemanya exporten més cotxes al mercat americà que no pas el país asteca- bé és cert que Mèxic fins ara ha estat un emplaçament cobejat pels fabricants per la seva situació estratègica i els costos de producció més barats.

Sense anar més lluny, el sou anual mitjà d’un treballador d’automoció mexicà és d’uns 25.000 dòlars, mentre que els obrers nord-americans cobren de mitjana uns 65.000 dòlars anuals, segons apunta el “Financial Times”.

Una de les conseqüències serà l'encariment del preu dels cotxes als Estats Units

Això podria fer que coma conseqüència de tot plegat s’encareixin els preus dels cotxes populars fabricats fins ara al país asteca, perjudicant als consumidors d’aquest tipus de vehicles que són coincidents amb la base social que ha votat al ja president electe nord-americà.