Tindrem cotxe, en el futur?

Durant molts anys una de les aspiracions de la majoria dels joves era aprovar el carnet de conduir i disposar d’un cotxe de propietat per poder desplaçar-se a gust amb independència dels progenitors. Conforme els conductors augmentaven l’edat els gustos i necessitats familiars obligava a canviar el cotxe per un de més nou, gran, segur i potent.

Però els fabricants de cotxes han detectat un canvi d’hàbits i tendències entre els conductors més joves. Disposar d’un cotxe en propietat ha deixat de ser la prioritat de milions de joves arreu del planeta -especialment a les zones urbanes del Vell Continent- bé sigui per impossibilitat econòmica, per conviccions ecologistes o senzillament pel fet que no els crida l’atenció ser propietaris d’un tros de ferro fumejant i fer-se càrrec del seu manteniment.

El futur: vehicle compartit i cotxe autònom

Tenir cotxe a les grans ciutats aviat serà (si no ho és ja) insostenible mediambientalment i car econòmicament. Els fabricants saben que aviat no podran competir amb les plataformes de cotxes compartits o “car sharing” i els taxis autònoms, la revolució que ve.

Segons apunten alguns estudis internacionals l’any 2030 les vendes de cotxes particulars hauran caigut un 70% o 80%, i la demanda es centrarà en un lloguer mensual o setmanal de vehicles autònoms i elèctrics per realitzar desplaçaments entre poblacions. Algunes projeccions fins i tot apunten que l’estalvi econòmic anual d’una família nord-americana en costos de desplaçament podria superar els 5.000 dòlars. Personalment, aquestes projeccions em semblen una mica fora de lloc amb la perspectiva d’avui en dia.

Però no tots els estudis incideixen d’igual manera en el futur del cotxe compartit, ja que les previsions menys optimistes senyalen que tan sols el 2% dels cotxes que circularan pels nostres carrers al 2030 seran elèctrics compartits.

Molt probablement entre els dos estudis hi ha un punt mig realista. Conforme vagi avançant el segle XXI els usuaris probablement prestaran menys atenció en la propietat d’un cotxe convencional (elèctric o no), però el gruix de mercat que encara voldrà mantenir un vehicle en propietat per motius de comoditat, aïllament geogràfic o vinculació emocional amb la seva màquina encara serà prou important com per imaginar un món sense cotxes de propietat en menys de tretze anys.