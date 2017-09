Un Seat mai serà més potent que un Volkswagen

El flamant León Cupra R n’és el darrer exemple. Originalment aquesta edició limitada i exclusiva del León havia d’arribar als 340 CV, una potència que el convertiria en el “hot hatch” més potent del mercat (abans de l’arribada de la propera generació del Golf R, que segurament serà més potent).

Però el projecte de potència original s’ha limitat als 310 CV, la mateixa potència que ja tenen els Golf R -equipat amb tracció integral- i el Golf GTI Clubsport S, una edició limitada de l’icònic model de Wolfsburg amb tracció davantera i que va batre el rècord de Nürburgring gràcies als seus 310 CV de potència, els mateixos que el flamant Cupra R.

A més, tot i que León R i Golf Clubsport S disposin de la mateixa potència i un sistema de tracció davantera (més lleuger que la tracció integral del Golf R) el model alemany sempre serà més potent que el català, gràcies a una preparació més esportiva –per exemple el GTI Clubsport S no disposa de seients posteriors per alleugerir el seu pes, a diferència del Cupra R- i el recolzament del grup VAG, que sempre afavorirà els models de Volkswagen en detriment de les possibilitats esportives i dinàmiques dels cotxes preparats pel departament Seat Sport a Martorell.

Ibiza i Ateca Cupra, els altres exemples

Tot i que la direcció de Seat, amb el president Luca de Meo al capdavant, està analitzant la possibilitat de crear una marca Cupra independent de Seat (com les divisions Abarth i DS, diferenciades de Fiat i Citroën respectivament), la consigna provinent des de Wolfsburg és molt clara: Seat no pot superar mai les línies vermelles marcades per Volkswagen, la marca preferent en l’estratègia del grup.

Això explica, per exemple, que encara no coneixem l’hipotètic Ateca Cupra, una versió esportiva del totcamí de Seat que està sorprenent fins i tot a la matriu amb el seu bon funcionament comercial. L’estratègia de la marca és clara: el SUV més potent del grup en aquest segment ha de ser el Tiguan, que els propers mesos incorporarà una variant R en la seva oferta. I no serà un Tiguan R qualsevol, ja que els rumors apunten a que aquesta versió picant del totcamí de Volkswagen utilitzaria un motor de 2’5 litres de cilindrada i 5 cilindres d’origen Audi que superaria amb escreix la barrera dels 350 CV. Fins i tot podria ser que l’Ateca Cupra hagi d’esperar per fer una aparició conjunta amb el Kodiaq RS (o potser el Karoq RS?), una hipotètica versió picant del SUV txec.

No veurem un Ateca Cupra abans que el Tiguan R, i quan aquest aparegui, mai serà més potent que l’alemany

El Seat Ibiza és el darrer exemple del que exposem. És cert que l’Ibiza actual ha estrenat la plataforma modular MQB A0, que comparteix amb el Polo o el Fabia, els utilitaris de Volkswagen i Skoda , respectivament. Però per primer cop en molts anys sembla que Seat no tindrà un Ibiza Cupra, una autèntica joguina molt cotitzada al mercat europeu i que fins i tot ha posat en entredit al Polo R, la versió més potent del cotxe de Volkswagen.