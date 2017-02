Seat convertirà l'Ibiza en un cotxe assequible per promocionar l'Arona

Durant molts anys el Seat Ibiza va ser el pilar fonamental de les vendes de Seat arreu del planeta. Un cotxe robust, polivalent i amb una estètica agradable i moderna el van convertir en líder del seu segment al mercat català i fins i tot va arribar a ser força competitiu fora de la península.

La nova generació de l'Ibiza ha fet una passa enrere respecte les generacions predecessores. En primer lloc el nou Ibiza no disposarà de versió Cupra, com a mínim d'entrada. I segons hem pogut saber, el nou Ibiza no disposarà de versions de tracció integral, tot i que la plataforma multimodular MQB A0 que estrena sí que ho permet (de fet, l'Arona sí que disposarà de versió X-Perience).

Però on la passa enrere de l'Ibiza es fa molt palesa és en els interiors del vehicle, força lluny dels paràmetres d'acabats i materials de qualitat emprats en les noves generacions del León o l'Ateca, per exemple.

Els ajustaments del nou Ibiza no són òptims, i destaca l'ús intensiu de plàstics durs entre els materials utilitzats tant al tauler com als panells de les portes i que recorda força als utilitzats en l'Skoda Rapid-Seat Toledo fabricat a la República Txeca.

Pel que fa al vessant tecnològic les versions bàsiques de l'Ibiza mantenen el mateix quadre d'instrumentalització, àudio i ràdio que la generació anterior, que sí bé és cert que és funcional i pràctic no brilla per la passió que desperta el seu disseny o el seu funcionament.

A tot això cal sumar-hi l’imminent arribada de l'Arona, que molt probablement sí que disposarà de millors acabats, materials i aparells tecnològics fins i tot en les versions bàsiques, i que Seat voldrà posicionar estratègicament amb un preu -i un marge de benefici- superior.