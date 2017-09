Seat Ibiza FR 1.5 EVO: més que l’evolució de l’espècie

Ja fa uns quants mesos que el nou Seat Ibiza, el de la cinquena generació, està instal·lat al mercat local. Però hem volgut deixar passar un cert temps i provar-ne -de debò, fent una pila de quilòmetres- diverses versions i motoritzacions abans d’oferir un test dinàmic d’aquest model, que representa, juntament amb el León i l’Ateca, el principal pilar de l’activitat comercial de la marca de Martorell.

Entre totes les opcions disponibles presentem l’última que s’ha incorporat al catàleg d’aquesta firma, la més emocional: la FR, ja que des de Seat afirmen que (inexplicablement) no està prevista una versió Cupra d’aquest model, com havien tingut en el passat, que ara es limita al León més potent.

Estèticament, la nova fornada dels Ibiza hi ha sortit guanyant gràcies al treball del responsable de disseny de la marca, Alejandro Mesonero, que ha fet un exercici impecable d’estil. Tant, que cada vegada costa més distingir entre un Ibiza i un León, ja que el primer, d’entrada, transmet una sensació de ser un cotxe més gros del que és. Però no és més gran que la versió anterior, sinó fins i tot més curt: 23 mil·límetres imperceptibles. En canvi, per dins sí que ho és, i ara hi ha més espai per als passatgers i per a la càrrega, que admet un 20% addicional de capacitat al maleter.

Per dins, el cotxe és completament nou i bastant diferent del León, tot i que hereta força tecnologia del SUV Ateca que el fa realment interessant. La versió FR porta el motor més potent que, de moment, trobarem als Ibiza: un quatre cilindres 1.5 TSI de gasolina capaç de produir 150 cavalls. I aquesta és la clau que fa que aquest cotxe sigui tan divertit i suggestiu. Ja des dels primers quilòmetres el comportament d’aquest propulsor és tan vigorós que sembla que tingui més potència que la declarada.

Igual com passa amb altres models amb l’acabat FR de Seat (també amb l’Ateca amb aquest acabat), i com ja trobàvem en diversos Audi i Volkswagen, la tecnologia a què fèiem referència permet modificar a demanda alguns paràmetres del comportament dinàmic del cotxe que el fan ser especialment àgil. Si al sistema Drive Profile descartem els programes Normal i Eco i optem per les possibilitats de setting que ens ofereixen les alternatives Sport o Individual, que ens deixaran modificar el grau de duresa de la direcció -fent-la més directa-, el comportament de la suspensió o la resposta més instantània del motor, la noblesa de reaccions d’aquest vehicle és molt notable. D’alguna manera, la utilització de la nova plataforma MQB-A0 (que fabriquen a Martorell i de la qual en produiran més de 700.000 unitats) proporciona un caràcter tan estable i sòlid que recorda els millors León i les versions més encertades del VW Golf, i això que es tracta d’un cinc portes -perquè el nou Ibiza no preveu incloure la de tres en aquesta fase.

El cotxe passa pel revolts amb aplom, potser perquè és més ample i, evidentment, també perquè parlem d’un cotxe amb tracció al davant que tampoc no tindrà versió amb transmissió total perquè el mercat no la demana en el seu segment. La facilitat amb què aquest motor puja de voltes i accelera és sorprenent. Convida a jugar amb el canvi de marxes, que ofereix tacte i sensacions molt esportives.

L’Ibiza és un utilitari, però gràcies a aquesta personalitat i a l’equilibri aconseguit entre el motor i el bastidor la impressió que produeix és digna d’un esportiu autèntic. Un cotxe molt divertit, per a una clientela més aviat jove. Tot i això, conduir-lo és, a més d’agradable, molt còmode, ja que el compromís entre esportivitat i confort està realment ben aconseguit.

L’Ibiza FR és un cotxe sense complexos. Optar per aquest vehicle i no per altres models de marques més premium que també prometen aquesta mena de reaccions és, més enllà del preu competitiu que té, una alternativa intel·ligent. Productes com aquest fan entendre que Seat ha canviat, que la seva gamma està integrada per cotxes molt bons o -com a mínim- del mateix nivell que els d’altres marques amb un prestigi més consolidat.