Seat Arona: el petit ja vola sol

Amb el llançament de l’Arona, Seat ja disposa del carnet de família nombrosa especial. I és que, amb aquest cotxe, la marca ja té set models diferents en la seva gamma, una situació que, no fa pas gaire, era absolutament impensable, perquè tota la seva activitat pivotava només sobre dos o tres vehicles.

La setmana passada van presentar el segon SUV a la premsa internacional a pocs metres (Pavelló d’Itàlia, a Montjuïc) d’on pocs mesos abans havien fet el mateix (Cúpula de Les Arenes) amb l’Ibiza nou, el punt de partida per al nou polivalent. Després d’aquesta presentació estàtica, hem analitzat a fons aquest cotxe pendents de la prova dinàmica que farem més endavant, ja que l’Arona no el vendran fins al novembre.

L’aposta d’aquest constructor té molt de sentit. Tot indica que a finals d’any les matriculacions de SUV suposaran el 40% de les vendes de cotxes a l’Estat; de moment ja són gairebé el 33%. De fet, ara mateix, tres de cada deu cotxes que es despatxen en aquest mercat ja corresponen a aquesta tipologia. I si filem més prim i fragmentem el segment dels crossovers en les diferents categories en què els podríem dividir (urbans, utilitaris, compactes, grans i premium ) veurem que la divisió que engloba el nou Seat és la de més volum de vendes. Tant és així que, tot i tenint present l’èxit d’acceptació de l’Ateca -un compacte-, molts analistes es qüestionen si la marca no hauria d’haver llançar primer l’Arona, un urbà. L’explicació la trobem en el terreny logístic, més que en el comercial. El segon polivalent de Seat havia d’aprofitar la plataforma MQB A0 del grup VW, que no ha nascut fins a l’arribada de l’Ibiza. I, a més, la marca havia d’esperar la llum verda del consorci a la concessió de la fabricació d’aquest cotxe a Martorell per no tornar a viure una frustració com la que van viure quan van decidir que l’Ateca el fessin a Skoda, a la República Txeca.

Però, per què triomfen aquests totterrenys de nova fornada? Quins són els arguments que justifiquen aquesta popularitat tan fulgurant? Fonamentalment, la seva polivalència, que en part ve donada per l’alçada superior si els comparem amb un turisme, però també per qüestions molt pràctiques que afecten directament els seus usuaris, com la posició elevada del lloc de conducció, l’habitabilitat o la capacitat/facilitat de càrrega. L’Arona, el tercer llançament de Seat aquest any després de la revisió del León i del nou Ibiza, compleix aquests requeriments.

Si tenim present que la utilització off-road dels SUV és més aviat testimonial, l’enfocament d’aquest cotxe s’orienta cap a un territori més urbà. I és en aquesta direcció on apunta el seu disseny, francament reeixit, i que torna a ser obra d’Alejandro Mesoneros, l’ artista de la marca que també ha signat les creacions més recents de tant èxit. L’Arona busca, a més de la funcionalitat, satisfer les motivacions més emocionals i de distinció dels seus futurs clients.

Comparat amb l’Ibiza, aquest cotxe és més llarg (79 mm) i més alt (99 mm), i n’hereta gairebé tot el disseny interior i la capacitat de càrrega del maleter (400 l), una de les millors del seu segment. Seat ha invertit 900 milions d’euros en R+D per a l’Ibiza i l’Arona dins del paquet de 3.300 milions que la marca ha destinat en global a aquest apartat en el període del 2015 al 2019. Per això la tecnologia que ja vam trobar en l’Ateca, i que després ha tingut continuïtat en l’Ibiza, també està present aquí pel que fa a seguretat, connectivitat, entreteniment i ajudes a la conducció.

L’Arona disposarà de tres motors de gasolina, dos de dièsel i un de gas natural comprimit. I, tal com marquen els patrons del segment, no oferirà cap versió amb tracció total. La gamma SUV de Seat es completarà amb un tercer model per a l’any vinent, que podrà acollir fins a set passatgers i pel qual més de cent mil persones d’un centenar de països han proposat 10.103 noms diferents.

Hyundai i30 CW: l’elegància de l’amplitud

El vam veure al saló Automobile de Barcelona, però ara és notícia perquè la versió familiar de la tercera generació del Hyundai i30 ha arribat a les botigues. Tot i que porta la signatura de la marca coreana, és un cotxe europeu: dissenyat, desenvolupat i fabricat aquí, segons els gustos i necessitats d’aquí. El CW -inicials que corresponen al nom Cross Wagon -és una de les 4 carrosseries que presenta aquest cotxe, que va començar la seva història ja fa una dècada i que s’ha anat consolidant al mercat: 800.000 unitats venudes de les generacions anteriors.

Com era d’esperar, la principal qualitat d’aquest cotxe és la seva capacitat de càrrega: 602 litres que, quan abatem els seients de darrere, arriben a créixer fins als 1.650.

Amb un preu de partida de 22.365 euros, aquesta versió és 25 cm més llarga que el cinc portes, amb el qual comparteix les mateixes motoritzacions: tres de dièsel i dues de gasolina, amb potències que van dels 95 als 140 cavalls.

El nou Hyundai està disponible en 3 nivells d’acabats, i incorpora un paquet de sistemes per millorar la seguretat activa i la connectivitat.

DS 7 La Première: no el té ni Macron

El nou president de la República Francesa va fer servir un DS 7 Crossback el dia de la presa de possessió, en un acte en què fins i tot el cotxe volia dir alguna cosa. A partir del gener del 2018 hi haurà la versió La Première d’aquest cotxe, que només es pot comprar reservant-lo online -no el vendran a les DS Store- i durant un termini de temps molt curt. Es tracta d’un model exclusiu d’aquesta segona generació dels crossovers de la marca que, segons els seus responsables, pretén ser “la màxima expressió del luxe francès”.

Aquest vehicle, que té un preu de sortida de 52.000 euros, destaca per la qualitat dels materials i el disseny de l’interior, amb tapisseria de cuir napa, seients Bracelet amb costures de punt de perla, o el rellotge de la prestigiosa marca B.R.M. I així tot.

Les opcions mecàniques passen per un dièsel de 180 cavalls i per un gasolina de 225, en tots dos casos associats a un canvi de marxes automàtic de vuit relacions. Òbviament, el cotxe va carregat amb la tecnologia més nova del grup PSA, i segons el seu fabricant representa un avanç del que seran els vehicles autònoms del futur immediat.