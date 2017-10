SUV descapotable, un cotxe tan inútil com encisador

Range Rover va deixar-nos bocabadats quan, ara fa poc més d'un any i mig, va presentar la versió descapotable (Convertible) del seu Evoque, i es va convertir així en el primer fabricant que apostava decididament pels SUV descapotables, una raresa que no va acabar de convèncer tothom.

¿Un totcamí, equipat amb tracció integral, sense sostre? Alguna cosa semblava fallar en aquesta equació. Gairebé 18 mesos després la variant descapotable del Range Rover Evoque s'ha convertit en un èxit de vendes, tot i el preu, que oscil·la entre els 50.000 i els 70.000 euros.

El primer SUV descapotable és tan bonic i exclusiu com –al meu parer– inútil. ¿Realment volem un SUV per circular a cel obert per l'asfalt dels passejos de moda de les grans ciutats? Sorprenentment, la resposta és afirmativa.

Un cotxe pensat per un ús 'off-road' sense sostre és un maridatge tan estrany com poc pràctic, però sorprenentment funciona

El Range Rover Evoque Convertible és el cotxe de moda a les grans ciutats de Califòrnia, on s'ha convertit en una tendència entre un segment determinat de la població. La moda, però, ha travessat l'Atlàntic amb rapidesa, i aquest estiu ja he pogut veure diversos Range Rover Evoque Convertible (la majoria amb matrícula francesa, suïssa o andorrana) circulant pels passejos marítims dels pobles de costa del nostre país.

L'èxit d'aquest totcamí descapotable ja ha creat escola, i Jaguar prepara una versió descapotable del seu F-Pace. De moment Volkswagen ja ha presentat un prototip del seu nou totcamí compacte, el T-Cross, sense sostre, i Audi, BMW, Mercedes i fins i tot Porsche estan estudiant molt seriosament la possibilitat d'incloure una variant descapotable d'algun dels seus totcamins en la seva oferta comercial.