Què passa amb les berlines?

Recordo perfectament que quan era petit i l'escola ens deixaven dibuixar un cotxe, tots els meus amics i jo fèiem més o menys el mateix esquema. Un cotxe de tres volums -capó, cabina i maleter- vist de costat i en el meu cas pintat de color vermell.

Però les berlines amb carrosseria sedan tradicional de tres cossos són una espècie en vies d'extinció, Estrelles del mercat durant dècades ,les berlines del segment D avui dia representen un percentatge pràcticament insignificant del mercat. De fet, entre els deu cotxes més venuts de 2016 a l'estat espanyol -i a la resta de països d'Europa- no hi ha cap berlina.

Entre els deu cotxes més venuts el darrer any no hi trobem cap berlina

Tradicionalment les marques (generalistes o Prèmium) es jugaven bona part del prestigi de la marca amb la qualitat de les berlines del segment D. Però actualment s'ha capgirat la truita i alguns fabricants com Citröen o Seat han decidit abandonar la producció de berlines (com el C5 o l'Exeo) per orientar-se en el segment dels compactes o els SUV.

Nous gustos dels consumidors europeus

Fora del triumvirat germànic format per l'Audi A4, BMW Sèrie 3 i Mercedes-Benz Classe C, la major part de fabricants tenen moltes dificultats per sobreviure en aquest segment al vell continent. Fins i tot productes d’extraordinària qualitat com els Ford Mondeo, Opel Insignia, Peugeot 508 o l'Honda Accord, per exemple, tenen una presència modesta al mercat europeu.

Per quina raó els europeus han girat l'esquena al segment de les berlines tradicionals? En realitat la causa és múltiple, i afecta a diversos motius.

En primer lloc els compradors europeus són un públic tradicionalment orientat vers els vehicles compactes del segment C -més econòmics que les berlines- com el Seat León o l'Opel Astra, per exemple. Si a més els fabricants ofereixen variants familiars (o Station Wagon), molts compradors prefereixen aquest tipus de vehicles -més barats i sovint amb un estètica més juvenil- que les berlines tradicionals.

En segon lloc els compradors amb major poder adquisitiu europeu prefereixen un nou tipus de vehicles que han revolucionat el mercat durant els darrers anys, els SUV o totcamins. Els SUV ofereixen una estètica diferent i han esdevingut els vehicles de moda durant els darrers anys,restant públic potencial a les berlines, tot i que els seus preus són fins i tot superiors a les d'una berlina convencional.

Per últim, el segment de les berlines s'ha polaritzat molt durant els darrers deu anys. Ara bona part dels compradors d'una berlina busquen demostrar un determinat estatus i poder adquisitiu, cosa que ha afavorit als tres fabricants prèmium germànics, i deixant quotes de mercat modestes als fabricants que han intentat fer-hi un forat, com per exemple Jaguar, Mazda, Lexus, Infiniti, Alfa Romeo o Volvo, per exemple.