Motos barates, per començar i no patir

Des de començament d’estiu, la nova marca catalana de motos Macbor ja té tots els models de la seva primera gamma als concessionaris de la firma. L’experiència llarguíssima de Motos Bordoy en la importació i distribució de tota classe de motocicletes ha fet possible el llançament d’aquesta nova empresa que, amb aquesta activitat, veu ampliat un sector on ja hi ha marques com els escúters Sym, que fan a Taiwan; les sofisticades MV Agusta i Cagiva, italianes; i la sueca Husqvarna, amb una llarga tradició en el camp de l’ off-road.

Macbor -acrònim, en format escocès, de fills (Mac) dels Bordoy (Bor)- pretén conquerir una part prou suculenta del mercat, protagonitzada pels usuaris de moto nous, sense gaire experiència prèvia en la conducció d’aquesta classe de vehicles, però amb la voluntat de disposar d’un producte a un preu assequible que sigui fàcil de portar, funcional i, sobretot, que no doni problemes de fiabilitat.

Partint d’aquesta filosofia, Bordoy ha posat en pràctica tota l’experiència amb els proveïdors asiàtics amb els quals ha treballat moltíssim els últims anys, i s’ha fet fabricar allà aquestes motos sota les directrius, alguns dissenys i la supervisió dels enginyers d’aquest grup empresarial català.

Macbor, nomenclatura recuperada

El grup Bordoy també té una gran activitat a l’Amèrica del Sud, en especial a Colòmbia, on disposa d’una planta de muntatge amb un volum considerable de feina. El nom Macbor ja l’havien utilitzat fa un temps, en aquell cas per definir una marca de motos infantils que va tenir un cert èxit. Ara, gairebé vint anys després, recuperen la nomenclatura per acollir una gamma que s’articula inicialment en tres famílies de motos diferents. Cadascuna d’elles respon a un estil diferent, a una personalitat que ve marcada per la demanda i els gustos del mercat.

La línia Custom està integrada per dues motos de 125 cc que fan servir el mateix motor: la Rockster i la Rockster Flat. La primera respon al concepte de moto cruiser, còmoda, per a ús diari. La segona, amb un manillar totalment pla que contrasta amb el de banyes de bou de la primera, és una mica més agressiva, buscant un punt més transgressor i rebel. El xassís és el mateix per a les dues motos, però amb petites variacions en cada cas.

El segment Naked s’orienta a un àmbit més urbà. Està representat per dos models més: la Stormer R i la Shifter MC1, que també porten el mateix propulsor de 125 cc. La primera és una moto molt fàcil de portar, senzilla, maniobrable, que gasta molt poc; una moto ideal per iniciar-se en la conducció de vehicles motoritzats de dues rodes, sobretot per la ciutat. L’altra porta un xassís multitubular més lleuger, i busca expressar l’esportivitat de la seva vocació -que queda demostrada en una posició de conducció més radical- en carreteres amb força revolts.

La tercera família de les Macbor és la més polivalent, i entra en el segment de les Trail. Hi trobem dues motos més: l’Adventure XR1, una trail molt lleugera que es mou bé tant sobre asfalt com sobre terra, i la Montana XR3. Aquesta última és, ara per ara, la joia de la corona. Té un disseny força refinat que recorda altres motos de cubicatge molt superior als gairebé 300 cc que presenta, i que últimament sembla la cilindrada de moda si analitzem detalladament les vendes. Una moto per a l’aventura, per viatjar -perquè pot anar equipada amb maletes laterals-, però també per a ús diari.

Més endavant hi haurà una Cafe Racer i una Scrambler, motos amb un disseny relativament retro, seguint una tendència que últimament està molt de moda i a la qual s’han apuntat també les marques més consolidades.

La gamma de preus d’aquestes motos va dels 2.199 € de la Rockster 125 als 3.999 € de la Montana XR3 250, i disposen de cinc anys de garantia.

L’acta notarial de la Pujada al Montseny

El 1964 es va fer la primera edició de la Pujada al Montseny, organitzada aleshores pel RACC amb Salvador Fàbregas de president. Quatre anys després, Josep Casanovas hi va anar per primera vegada, acompanyat d’un amic, i va quedar absolutament embriagat per aquella aroma de benzina. Ara, gairebé cinc dècades després, aquest periodista gironí ha volgut retre un homenatge a la prova amb aquest llibre monumental que recull la història de les 26 edicions de la cursa.

Han calgut gairebé tres anys de treball intens per fer aquest llibre on hi és tot, absolutament tot, sobre una cursa que un altre periodista del motor molt cèlebre, Mario Chavalera, va catalogar com “el GP de Catalunya de l’època”. Durant vint-i-dos anys la prova va ser puntuable per al campionat d’Europa de muntanya. En aquells temps, els pilots corrien diverses disciplines a la vegada i això va permetre que, sovint, als 16,3 quilòmetres de la carretera que porta de Sant Celoni a Santa Fe del Montseny hi participessin els millors corredors. Aroma de benzina és un llibre imprescindible per als amants de la història del motor.

El costat fosc de l’elegància

Citroën continua entestat a fer cotxes diferents, elegants, amb classe. Aquesta aposta es concreta amb productes com la versió Dark Side del DS3. Es tracta d’una edició limitada, d’estètica radical i que, en aquest cas, crida molt l’atenció perquè presenta una sèrie de relleus i rugositats exteriors que embolcallen el vehicle, com si fos una segona pell.

El color gris fosc de la carrosseria incorpora alguns elements geomètrics en relleu produïts amb impressores 3D. Aquesta mateixa tecnologia, cada vegada més implantada en la fabricació d’automòbils en sèrie, també s’ha fet servir per crear petites peces fetes en titani, i que trobem presents a l’interior de l’habitacle d’aquest cotxe i en elements com la clau de contacte.

El cotxe, l’ofereixen amb dos motors possibles. Un de gasolina PureTech de 110 CV, que pot anar amb canvi manual de sis velocitats, o automàtic de sis. I l’altre és el dièsel, amb el motor BlueHdi de la mateixa potència, en aquest cas només amb el canvi manual. El preu de partida d’aquest cotxe “amb acné” és de 23.580 euros.