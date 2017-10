Jeep Compass: la teoria de l’evolució de les espècies

Setanta-sis anys d’història i de fidelitat a uns valors determinats donen per a molt. En el cas de Jeep, els ha servit per consolidar la imatge dels cotxes més robustos destinats a un ús totterreny, gràcies a models com els famosos Willys, que van ser l’embrió dels posteriors Wrangler, Laredo, Tucson o Renegade. També ajuden a projectar una visió més polivalent i sofisticada de la marca, amb productes com els Cherokee o els Grand Cherokee. I, especialment, disposen a tenir una velocitat de creuer constant que els ha donat un ritme comercial molt estable. En els set últims anys, sobretot des que el consorci Chrysler, al qual pertanyia Jeep, va quedar integrat en el grup FCA liderat per Fiat, l’increment de vendes ha sigut encara més notable. En aquest termini, Jeep ha passat de 300.000 vehicles anuals a 1.400.000, una xifra que ho diu tot sobre els beneficis d’aquesta aliança.

Ara, en el moment que els SUV són els vehicles de moda, Jeep fa un nou plantejament en el seu full de ruta i treu al mercat la segona generació del Compass, un cotxe que van deixar d’evolucionar fa uns tres anys després d’un llançament una mica per sota de les expectatives que hi havien dipositat.

Aquesta nova versió beu dels dos mons -el dels TT més radicals i el dels crossovers més polivalents- per tal de respondre a una estratègia global que mira de satisfer l’espectre de clients més ampli possible.

El nou Compass deriva estèticament de l’última versió del Grand Cherokee, quant al seu aspecte exterior, que en la majoria de versions busca agradar a un públic més variat. En general, podríem dir que moltes de les versions d’aquest Jeep busquen un target més urbà, un comprador més familiar, i reserva algunes declinacions molt específiques, com les Trailhawk, per a un ús enfocat fonamentalment al fora carretera, d’acord amb la filosofia original de la marca.

Amb el Compass, Jeep ha volgut fer un cotxe més amable sense renunciar ni a les seves capacitats i prestacions ni als materials que -com sempre- el defineixen com un producte d’un cert nivell. Aquesta última afirmació pot espantar d’entrada, ja que la temptació de pensar en un cotxe de preu elevat és massa potent, sobretot tenint en compte alguns precedents de la firma.

Jeep ha fet un esforç notable i ofereix el Compass amb unes ofertes molt interessants en la seva fase de llançament, amb un preu que comença en els 19.950 € per l’equipadíssima Opening Edition.

Aquest cotxe (que fabriquen a Mèxic) el trobarem en força versions diferents, que a més podrem dividir en quatre nivells d’acabat, i amb detalls com l’opció de disposar d’una carrosseria bicolor, amb el sostre rematat en negre.

I per si això no fos suficient, com passa amb altres vehicles del grup FCA, el Compass el podrem distingir fins a l’infinit amb l’etern catàleg d’accessoris personalitzats de la firma Mopar, la divisió d’aquest consorci automobilístic que s’encarrega de fer de cada cotxe un producte singular que s’ajusti a la personalitat dels seus usuaris.

Dotat d’un maleter força generós (438 litres que poden arribar a ser 1.251 amb els seients posteriors abatuts), tant la seva habitabilitat com la capacitat de carrega són notables, sense ser, però, de les millors del seu segment.

Aquest cotxe l’han distingit amb el guardó de les Cinc Estrelles EuroNCAP, que valora el nivell de seguretat dels cotxes analitzats. I és que aquesta és una de les principals preocupacions per a un cotxe que incorpora més de setanta sistemes d’ajuda a la conducció diferents. I, com no podia ser d’una altra manera, les opcions de connectivitat són als nivells actuals gràcies al sistema U-Connect. Pel que fa a les motoritzacions, el Compass arriba amb dos propulsors de gasolina MultiAir (de 140 i 170 CV), i tres dièsel MultiJet (amb 120, 140 i 170 cavalls de potència), que es poden combinar amb caixes de canvi manuals i automàtiques.

Aquest Jeep és un cotxe amb molta presència, d’un gran impacte visual. Va més enllà del classicisme dels Cherokee, en els quals s’inspira, i pot oferir tanta polivalència com li demanem, amb la garantia d’aquesta marca i la solvència dels materials i tecnologies fets servir. El Compass és el renaixement d’un mite. Una aposta per uns valors segurs, tot i que al mercat, avui dia, hi podem trobar altres productes de la competència a preus més assequibles. Però no són un Jeep, aquella marca que els nostres avis feien servir com a genèric quan es referien a un cotxe amb capacitat per circular per tot arreu.