Un GP de F-1 clau per al futur del Circuit

Hi ha ganes de Fórmula 1. I la dada més objectiva que ho confirma és la venda de localitats per a la cursa d’aquest cap de setmana al Circuit de Barcelona-Catalunya. Demà a la tarda ho sabrem oficialment, pendents de les que es puguin despatxar a les taquilles a l’últim moment -una dada sempre condicionada pel temps que faci-, però la venda anticipada ha estat força per sobre d’edicions anteriors, i de fet els organitzadors del Gran Premi esperen superar la xifra de 90.000 espectadors per a aquesta prova, un 60% dels quals són estrangers.

Aquesta última dada fa anys que està estancada i, a diferència del que passa amb les motos -on la majoria, un 70%, són aficionats locals o de la resta de l’Estat-, demostra que la F-1 continua sent especialment atractiva per als seguidors que venen de fora del país. El 2018, quan França torni a tenir una cursa de F-1, deu anys després de l’última vegada, caldrà veure com afecta la prova catalana.

Els aficionats volen veure de prop la categoria que continua tenint més prestigi en l’automobilisme esportiu, tot i les crítiques dels últims temps. I això que les promeses de canvis revolucionaris per a aquesta temporada, amb les novetats introduïdes al reglament tècnic, no s’estan complint ni de bon tros. És veritat que l’hegemonia exercida per Mercedes els últims anys s’ha vist diluïda per l’oposició plantejada per Ferrari, que ha sigut capaç de guanyar les dues curses -de les quatre fetes fins ara- que no s’han emportat els pilots de la marca de l’estrella. Però amb això no n’hi ha prou. Continua havent-hi pocs avançaments i, sobretot, l’actuació dels pilots espanyols ha estat lluny del que esperaven els seus seguidors.

Tot i això, tant Fernando Alonso com Carlos Sainz tenen molts fans aquí. L’organització ha dinamitzat accions específiques per a ells. En el cas de l’asturià, ha ofert un paquet que inclou l’entrada conjunta per a la cursa i per al museu que té a la localitat de La Morgal, als afores d’Oviedo; una part dels beneficis d’aquesta promoció anirà destinada a la millora de la seguretat viària infantil a través de la fundació que té el pilot. En el cas del madrileny, com l’any passat, han tornat a reservar una tribuna específica per a 3.600 aficionats, que també han rebut diversos productes de marxandatge amb l’entrada.

Aquests són només uns exemples del treball intens i creatiu de promoció que ha fet des del Circuit l’equip que dirigeix Joan Fontserè.

Però n’hi ha d’altres. Vicenç Aguilera, president del Circuit de Barcelona-Catalunya, ha comentat que ha trobat “molt bona sintonia amb Liberty Media” -els nous gestors del campionat des de fa pocs mesos-, i és que tant ells com els organitzadors saben que “cal transformar les curses en grans esdeveniments, en els quals passin coses més enllà de l’asfalt”, com apunta el directiu.

En aquest sentit, els aficionats que aquest cap de setmana passin pel recinte vallesà trobaran un grapat d’activitats per complementar l’interès de la cursa: castellers, música, danses tradicionals, simuladors virtuals, photocalls, exhibicions de karts, signatura d’autògrafs, expressions artístiques, diversió per als més petits i oportunitats gastronòmiques diverses. Aquesta tarda podran córrer a Run the track, al mateix traçat del GP, una competició atlètica oberta a cinc-cents participants, entre els quals hi haurà integrants de les escuderies del campionat.

Les curses han deixat de ser purs esdeveniments esportius per passar a ser un clar producte de la indústria de l’entreteniment.

“Ara un Gran Premi no el podem definir només com una competició esportiva, ni tan sols com una activitat del món del motor. Això ara va més enllà, i com a tal cal entendre-ho. És un producte pensat per a l’entreteniment”, explica Fontserè.

El contracte actual amb els gestors del campionat va fins a finals del 2019, tot i que a la presentació que es va fer al MNAC fa pocs dies Chase Carey, president i CEO de la divisió de Fórmula 1 de Liberty Media, va deixar clara la seva voluntat d’establir una relació a llarg termini amb la prova, sense ser més específic.

Els responsables del Circuit de Barcelona-Catalunya no tenen pressa. Saben que aquesta edició del Gran Premi, que es fa ininterrompudament al complex de Montmeló des del 1991, és fonamental per al futur d’aquesta competició. És la primera de l’era post-Ecclestone, i arriba després d’haver convençut l’Ajuntament de Barcelona de renovar la seva subvenció, tot i la seva oposició inicial.

Aquest any el consistori barceloní hi aportarà tres milions d’euros, el 2018 seran 2,5 i el 2019 1,5, fins a completar els set a què s’han compromès. Passada aquesta data, ningú no sap què passarà. En cap sentit.