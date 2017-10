Fiat 500 L: un altre salvavides, ara com a ‘crossover’

Aquest any celebrem amb gran alegria el seixantè aniversari del Seat 600, el cotxe més transcendent de la història de la mobilitat espanyola. Però no hem d’oblidar que aquest automòbil va tenir l’origen en el Fiat 500, creat poc abans a Itàlia. Aquest model ha sigut tota una icona per a la marca torinesa, i en un temps que va viure moments d’incertesa la revisió actualitzada d’aquest vehicle va ser la seva salvació econòmica després d’anys de fer massa productes excessivament erràtics.

Fa poc han entregat al mercat la unitat número dos milions del 500. Només l’any passat en van vendre 400.000 de les diferents versions d’un model que ha sigut el salvavides de molts concessionaris, i una alenada d’aire fresc per a una Fiat que estossegava més del compte. El 500 és a Espanya, i en vuit països més, el líder en vendes del seu segment. A Europa té una quota del 25% en aquesta franja del mercat.

Aquest fabricant ha fet ara una revisió del 500, i el presenta en tres declinacions diferents. La L, amb una vocació clarament urbana, ocuparà el 45% de les vendes d’aquí. Però la que tindrà més acollida, la Cross, s’endurà la meitat de les transaccions gràcies a una orientació més off-road. I la tercera, la Wagon, pensada per als que necessiten més capacitat de transport de passatgers (fins a set ocupants), significarà el 5% restant.

El nou 500 va començar el 2007. Cinc anys després, i inspirat en el concepte giardiniera dels anys 60, van crear la versió L, que ara viu aquest restyling. La nova interpretació d’aquest derivat del 500 presenta alguns canvis exteriors. No gaires, però alguns, que afecten sobretot la part estètica per transmetre una certa exclusivitat i acostar aquest cotxe a la tendència SUV del mercat.

Globalment, el frontal del nou 500L busca més assemblar-se al turisme inicial del que ho feia la versió original d’aquest cotxe. La versió Cross té una graella frontal diferent que intenta potenciar el caràcter més 4x4 d’aquesta versió, juntament amb altres detalls. En canvi, a dins les modificacions són força més significatives. El volant -més petit i esportiu-, la instrumentació -amb tres esferes- i la palanca de canvi -més elevada- són completament nous. Totes les modificacions s’han fet per guanyar comoditat i, sobretot, espai per als ocupants. Un 40% dels components del cotxe són completament nous.

Amb 4,24 metres de llargada, el 500L busca l’equilibri entre la maniobrabilitat i l’espai interior. És un cotxe molt més gran del que sembla, i ofereix una capacitat de càrrega important (455 litres, que poden arribar a ser 1.480 si es tomben els seients), com s’espera dels crossovers.

Un interior sorprenent

Quan hi pugem, el primer que crida l’atenció és la gran lluminositat de l’habitacle, gràcies a un espectacular sostre solar que va de punta a punta del cotxe. Al darrere, els seients estan situats una mica més elevats que els del davant, cosa que facilita la visió de la carretera dels passatgers que els ocupin, sense que això els obligui a patir per tocar amb el cap al sostre.

El centre d’atenció d’aquest interior l’acapara la pantalla U-Connect de 7polzades, que ocupa la part central del davantal, i que ofereix múltiples opcions de connectivitat.

Pel que fa a les motoritzacions en trobarem tres de gasolina, dues dièsel, una de GLP i una de CNG; tot plegat amb un ventall de potències que va dels 80 cavalls als 120. De totes, potser la més interessant és l’1.6 MJet, dièsel, que també és la més potent, i que va equipada amb un canvi manual de sis velocitats.

Les opcions d’acabat són dues, però en el cas del Cross i el Wagon només n’hi ha una, la Lounge. La versió familiar és una mica més llarga (4,38 metres) per poder col·locar-hi la tercera filera de seients, que es poden configurar de 1.500 maneres diferents! Aquesta modularitat ens permetrà transportar a dins objectes de 2,6 metres de llargada (una planxa de surf, per exemple).

Una vegada en marxa vam comprovar l’eficàcia de les diferents ADA (sistemes d’ajuda a la conducció), encaminades a millorar el confort i, sobretot, la seguretat. Cal destacar que totes les versions porten el sistema City Brake, que en cas d’emergència aturarà completament el cotxe tot sol si anem a menys de 30 km/h.

La versió Cross incorpora programes de tracció depenent del terreny per on circulem i l’adherència. Un sistema molt útil quan anem per camins és el que permet governar el cotxe sense frenar-lo a les baixades, el Gravity Control. El nou 500 L trobarà el seu lloc al mercat, i els seus compradors, per un preu que comença a partir dels 11.950 euros.