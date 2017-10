Què farien els fabricants d'automòbils establerts a Catalunya en cas d'independència?

Històricament la indústria del motor no ha estat un sector qualsevol del teixit productiu del país. Fabricants com Hispano-Suiza, Elizalde, Pegaso o Montesa, per citar només alguns exemples, s’han convertit en referents socials i culturals de la història contemporània de Catalunya.

Encara avui la indústria del motor -d’automòbils, motocicletes i auxiliars- representa un 10% del PIB del país, i sense anar més lluny Seat és la principal empresa de Catalunya per volum de treballadors. Però tot i el llegat social i històric d'aquest sector industrial al país el seu futur dependà de les condicions socials i econòmiques d'una hipotètica República independent i la seva competitivitat i capacitat productiva.

Quin és el panorama immediat en cas d’independència?

Ara mateix hi ha molts fabricants de primer nivell europeus que fabriquen i han anunciat grans inversions a Catalunya: Seat fabrica els Ibiza, León i Arona a Martorell, on Audi ha fabricat el seu SUV Q3 els darrers anys i està a punt d’iniciar la producció de l’A1 per abastir la demanda de tot el planeta des del Baix Llobregat.

Nissan també té un gran centre productiu a la Zona Franca, on actualment fabrica el Pulsar, el Navara i la furgoneta NV-200 i la seva variant elèctrica e-NV200. A més, aquesta planta s’ha adequat per fabricar els Renault Alaskan i el Mercedes Classe X, dos models bessons del Navara, fabricat amb èxit a la capital catalana.

A banda dels grans fabricants multinacionals establerts al país, el mosaic automobilístic també inclou un petit fabricant de cotxes esportius exclusius com és Tramontana, actualment establerts a Vic i que internacionalitzen la totalitat de la seva producció.

A més, Catalunya és el bressol i la llar de molts fabricants de motocicletes -algunes de les quals referència mundial del seu segment- com ara Honda-Montesa, TRS, GasGas-Torrot, Bultaco, Rieju, Ossa, Macbor (Motos Bordoy) i Volta, marques consolidades amb una gamma ben estructurada i molt competitives en l’escenari internacional.

A banda d’aquests fabricants cal sumar el fet que Catalunya té una densa xarxa de preparadors especialitzats o fins i tot divisions d’algunes marques que estableixen aquí les seves seccions de competició, com ara Kawasaki –que fabrica les Superbikes a Catalunya- o Seat Sport, que fabrica els Golf R, Audi RS3 i Seat León de competició a Martorell.

Tot i que alguns fabricants poden canviar la seu fiscal, cap d'ells té previst deslocalitzar els seus centres productius en un futur immediat

Tots aquests fabricants no tenen previst cap mena de moviment o deslocalització dels seus centres productius en cas d’independència de Catalunya, fins i tot si aquesta és una declaració unilateral, a curt o mitjà termini. Per contra, és possible que alguns d’ells canviïn la seva seu fiscal a l’estat espanyol, com ja han fet algunes entitats financeres.

Els aranzels, clau per l’estabilitat dels fabricants a Catalunya

Catalunya disposa d’actius molt atractius pels grans fabricants automobilístics: una situació geogràfica estratègica, mà d’obra ben formada i competitiva, existència d’un mercat interior exigent i proximitat al gran mercat europeu, una xarxa industrial competent i infraestructures funcionals que fan del país un reclam atractiu per inversions estrangeres.

Ara bé, alguns d’aquests fabricants han mostrat certa preocupació –sempre de forma extraoficial i mai confirmada per les parts- pel fet que la futura República de Catalunya quedi fora de la Unió Europea i els seus tractats de lliure comerç. Amb tot, el procés d’expulsió de Catalunya no serà immediat en cap cas i l’EFTA (Associació Europea de Lliure Comerç) formada per Suïssa, Noruega, Liechtenstein i Islàndia -que té diversos acords bilaterals signats amb la UE- sembla predisposada a acceptar l’entrada d’una hipotètica Catalunya independent, cosa que eliminaria els possibles aranzels que ara mateix preocupen a alguns dels fabricants establerts al país.

I els futurs inversors dels que parla De Guindos? Ara fa unes setmanes el ministre De Guindos va anunciar que un gran fabricant automobilístic havia frenat la seva inversió a Catalunya a causa del procés independentista. Sense voler contradir el ministre –que de ben segur disposa d’informació privilegiada- l’únic fabricant que havia anunciat una inversió a Catalunya era Thunder Power, una exòtica companyia xinesa de cotxes elèctrics que volia obrir un centre de R+D a Catalunya amb una inversió inicial de 80 milions d’euros. L’acord signat entre l’exconseller d’Empresa i Coneixement Jordi Baiget i el president de la companyia xinesa Wellen Sham no comprometia un desembarcament de la companyia asiàtica a Catalunya, ja que supeditava la seva arribada a la resposta del mercat europeu al seu producte.

Les marques es preparen per una possible independència

Altrament algunes marques ja han començat a preparar la seva xarxa comercial adequant els seus productes a una futura Catalunya independent. Sense anar més lluny, hem pogut saber que diverses multinacionals han començat a demanar als treballadors dels concessionaris que controlin què fan la resta de marques de la competència al respecte, especialment en els treballs de retolació i cartells, fins ara pràcticament tots escrits en llengua castellana.

I és que el mercat català és el més important de tot l’estat espanyol per diverses marques d’automòbils, i el mercat principal, gairebé hegemònic, pel que fa a les motocicletes. A priori sembla complicat pensar que els principals fabricants vulguin renunciar a un país amb la tradició i la capcitat d'un mercat madur com el de Catalunya.