L’èxit del Seat Ateca

Feia molt de tems que els de Martorell maldaven per poder disposar d’un SUV capaç de plantar cara als seus principals rivals al mercat europeu. I tot i que el primer totcamí de la marca catalana ha trigat molts anys en arribar, està esdevenint tot un èxit de vendes en els primers mesos de la seva comercialització.

Amb més de 20.000 matriculacions (7.000 de les quals al mercat espanyol) durant els primers sis mesos de vida, l’Ateca es consolida com un dels referents d’un segment molt competit on se les veurà amb rivals consolidats de ja fa un parell de generacions com ara el Kia Sportage o autèntics gegants de vendes molt ben posicionats al mercat, com ara el Nissan Qashqai o el Renault Kadjar.

Una de les claus de la bona acollida de l’Ateca al mercat de l’estat espanyol ha estat la potent campanya comercial (que arrenca amb uns atractius 18.000€ per un model de benzina 1.0 TSI de 110 cavalls) i una política de preus que el fan una opció molt raonable dins del segment. Altrament, el seu disseny (inspirat en el Seat León) i les seves qualitats dinàmiques ajuden a fer de l’Ateca un dels pilars obre el que la marca de Martorell ha de bastir el futur de la marca.