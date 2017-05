Dones i Saló de l'Automòbil: pervivència sexista

No conec gaires sectors industrials o econòmics que conservin tants clixés sexistes com el món de l'automoció en general. De fet, en la major part de les presentacions o salons internacionals acostumen a haver-hi hostesses joves amb poca roba al costat de la novetat que el fabricant vol presentar.

Un exemple del que dic són els Salons de l'Automòbil, com el que s'està celebrant aquests dies a Barcelona. Malauradament, en el Saló de casa és habitual trobar la presència de noies tallades per un patró de bellesa determinat i amb vestuaris que no tenen res a veure amb el món de l'automoció.

Aquesta realitat fins i tot dificulta la feina dels i les professionals, que només volem obtenir imatges del vehicle sense cap acompanyant -sigui una hostessa o un directiu de la marca- d'un nou model que es presenta.

Una hostessa d'una marca present a l'Automobile ens explicava que "algunes agències que treballen amb determinades marques ens paguen fins 60€ més al dia per treballar al seu espai. Això sí, ens obliguen a posar-nos uniformes i sabates de taló incòmodes amb les que hem d'estar moltes hores dempeus. En un Saló que dura tants dies 60€ més es converteixen en una quantitat important, que no puc rebutjar".

Vam preguntar una altra hostessa, en un espai d'un fabicant diferent, si alguna vegada s'havia sentit intimidada o ofesa pels fabricants o pels visitants, i ens va respondre que "alguns visitants s'apropen per fer-se fotos amb nosaltres i no amb el cotxe, i n'hi ha que fins i tot ens toquen, demanen el mòbil o fan comentaris desagardables sobre el nostre aspecte".

Lamentablement, al 2017 encara hem de seguir denunciant aquest tipus de pràctiques. Ara bé, val a dir que aquesta realitat no és uniforme a totes les marques i fabricants. Afortunadament cada cop és més habitual trobar fabricants que aposten per espais amb nois i noies vestits amb uniformes estàndard, com poden ser uns texans i un polo o samarreta.

Tesla també és referent d'una nova manera de fer: al seu espai no hi ha hostesses, hi ha comercials i representants de la marca a Europa que venen cotxes elèctrics i autònoms

Quin és el paper que volem reservar a la dona dins la indústria del motor? El de Barcelona no és ni de bon tros un cas aïllat, i per això cal alçar la veu. L'empoderament femení del sector no és encara proporcional, tot i que les dones representen el 50% del mercat potencial d'aquest sector industrial.

Per acabar, els mitjans de comunicació són un element clau per acabar amb aquesta discriminació. No és estrany veure diaris i revistes -de paper i digitals- on es dediquen fotogaleries a les "noies més maques" del Saló en qüestió. I malauradament aquesta mena de reportatges sexistes tenen el seu públic.