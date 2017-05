Automobile: un saló que mou la imaginació però també la butxaca

Fa anys, en ocasió d’algunes edicions del Saló de l’Automòbil de Barcelona, vaig tenir l’oportunitat d’entrevistar figures con Ayrton Senna o Michael Schumacher. Les marques i els patrocinadors portaven les grans estrelles de la graella dels Grans Premis als estands dels seus fabricants de motors per donar-los la màxima projecció. Las setmana passada, a l’Automobile, Honda va cancel·lar la compareixença prevista de Fernando Alonso desmotivada pels resultats que l’equip McLaren està obtenint a la F-1. I Renault, per la seva banda, va portar el discret Jolyon Palmer, un pilot que -a hores d’ara- ben bé no se què pinta als Grans Premis.

Fa anys, la mostra barcelonina em va permetre sopar amb Claudia Schiffer, fer-me una foto amb un tigre a la mà, descobrir el sushi d’un cuiner que prometia molt i que es deia Ferran Adrià, o riure a cor què vols amb un espectacle privat del Tricicle per a un grupet reduït d’espectadors. I, entremig de tot això, ah, sí: veure algunes novetats del mercat. Poquetes. En aquells temps de vaques grasses, les marques rivalitzaven en l’espectacularitat dels seus estands. Era una competició en què les dimensions i les aparences comptaven, i molt. Els fabricants bloquejaven els hotels més luxosos de la ciutat per als seus convidats més il·lustres, llogaven vaixells de luxe per fer-hi festes hiperbòliques i tiraven de beta a base de bé.

Avui, el caviar ha passat a la història i, amb sort, et conviden a un glop d’un refresc (d’una ampolla de litre), i tot plegat ha quedat una mica encongit. És el que toca, i està bé que sigui així. I és que el món ha canviat; bé que ho notem en la nòmina a final de mes. El cartró pedra ha perdut protagonisme i el ferro -els cotxes-, que és el que compta, és el rei. Ja no hi ha novetats absolutes, però sí ofertes interessants. Ja no calen estands com castells, ni portar la dona barbuda o el senyor amb tres peus per cridar l’atenció.

El saló ha agafat una dimensió més comercial, i els grans expositors ja no busquen fer branding amb les seves marques sinó vendre cotxes. Purament i simplement. D’això es tracta: de deixar provar els cotxes als hipotètics compradors i de convèncer-los perquè els hi comprin. La presència dels fabricants en aquesta fira ja no la fa possible el pressupost de màrqueting, sinó el comercial. Com més cotxes hagin venut aquests dies, més opcions hi haurà de repetir a la pròxima edició, d’aquí dos anys, coincidint amb el centenari de la fundació de la fira. I, en aquest sentit, pendents del que passi avui i demà, l’Automobile està sent un èxit rotund.

Descomptes i avantatges

Els fabricants mostren models que arriben a estar entre sis i vuit mil euros per sota dels preus de tarifes; els descomptes van d’un 5% a un 20% addicional a les promocions que ja fan habitualment els concessionaris, i per sumar-se al vessant més tecnològic d’aquesta fira, s’ofereixen packs exclusius i a mida de solucions de connectivitat. A més, aquests dies també és possible obtenir millors opcions de finançament, o fins i tot tenir el primer any d’assegurança a tot risc inclòs en l’oferta. “Els fabricants que no vinguin s’ho perdran”, va dir Enric Lacalle, president de l’Automobile. I potser té raó, veient els resultats que s’anunciaran demà. Fa 2 anys, dies després de clausurar la mostra, els concessionaris van continuar fent les vendes que havien emparaulat amb els visitants a Montjuïc, i segons Lacalle “les 70.000 prereserves que hi va haver el 2015 creixeran aquest any”.

Aquesta situació fa reflexionar sobre la idoneïtat del caràcter internacional que té aquesta fira, que atorga l’OICA, que és l’entitat que regula els salons de cotxes que es fan arreu del món. Si Barcelona no estigués sotmesa a aquest organisme, es podria plantejar fer l’Automobile cada any, amb un caràcter obertament comercial. Però això podria limitar l’orientació clarament tecnològica de l’edició d’enguany, que ens ha permès veure iniciatives com les start-ups que es van presentar els dos primers dies de la fira, al Connected Hub, on també hi va haver nombroses ponències destacades d’alguns gurus de l’automoció mundial.

Demà sabrem les xifres oficials, tant de visitants com de transaccions comercials, així com la de proves de vehicles que els expositors hauran fet possible a la zona de boxes i a l’espai Connected Street, en què el públic pot experimentar les últimes tecnologies -algunes ja dins dels nivells 2/3 de la conducció autònoma (el màxim és 5)- o té la possibilitat de provar, per primera vegada, un vehicle elèctric.