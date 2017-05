Audi Q5: disposat a fer un parricidi

Pot ser que l’Audi Q7 us sembli massa gran. O que, tot i ser entusiastes de la marca dels anells, el Q3 el trobeu petit. Els dos són cotxes magnífics, i serveixen pel que serveixen en cada cas. Seria fàcil dir que, entremig dels dos, hi trobem el Q5, que també és un gran cotxe. Però l’apreciació seria errònia. Voler dividir la gamma SUV dels Audi en funció de la mida de cada model és reduccionista, i també erroni. Cadascun d’aquests cotxes (i de les altres versions que forneixen aquest nodrit catàleg) té una personalitat, una funció i unes característiques diferents. Clar que la mida importa, aquí i en molts més àmbits, però no és només qüestió d’això.

La segona generació del Q5 és un vehicle dotat d’una càrrega tecnològica molt alta, heretada de la nova interpretació del Q7, sobretot, del qual també recull algunes propostes visuals.

Estèticament, no és tan diferent de la versió precedent, però suposa un pas més en el propòsit del fabricant d’Ingolstadt de renovar el 90% de la seva gamma entre el 2015 i finals d’aquest any. De fet, si fa dos anys Audi tenia 50 models, d’aquí tres anys en tindrà deu més. El pròxim serà el Q8 que, com a concept, ens va fascinar al Saló de Ginebra.

El Q5 és al mercat des del 2008. Tocava revisar-lo, i des d’aleshores han venut 1,6 milions d’exemplars d’aquest cotxe per tot el món (35.000 dels quals aquí). El mercat espanyol és molt important per a Audi, que, el 2016, va vendre 1.871.000 cotxes a tot el món, un 4% més que al 2015, el doble de les vendes que van fer el 2009.

El país on Audi ha crescut més és la Xina. Espanya és el seu setè principal mercat de tot el món. A l’Estat, el segment premium ha fet un rècord, amb 186.047 cotxes venuts, un 17% més que el 2015.

Els responsables de la marca es vanten, merescudament, d’haver despatxat 4.390 cotxes més que Mercedes al mercat espanyol durant l’any passat, i 6.989 més que BMW, els seus rivals més directes també en aquest mercat; dues marques que haurien de fer un esforç per desempallegar-se de la supèrbia i l’immobilisme que els caracteritza per no continuar perdent pistonada davant d’un rival que els està passant la mà per la cara.

El Q5 nou el fabriquen en exclusiva a Mèxic, en una fàbrica on treballen més de quatre mil persones que són capaces de produir 150.000 cotxes cada any.

Aquest cotxe se sustenta sobre una plataforma completament nova. Això permet que sigui més llarg, més ample i més alt, cosa que fa que els que pensen en el Q7 només per les seves dimensions tinguin un problema a l’hora de fer la tria, ja que el nou Q5 és cada vegada més Q7, per entendre’ns.

El maleter incrementa la capacitat de càrrega en deu litres. Ara assumeix un volum de 550 litres, que podem incrementar fins als 610 sense la banqueta posterior complementària, i que es disparen fins a uns gegantins 1.550 litres si abatem els seients. Un camió, vaja.

Aquest fabricant ha fet una gran feina amb aquest cotxe. Tot i haver-lo fet més gran, com dèiem, ha aconseguit que en algunes versions sigui fins i tot 90 quilos més lleuger que la generació anterior. La utilització de l’alumini, però també la d’acer d’alta resistència, ens donen la clau d’aquesta cura d’aprimament. Els canvis en el disseny exterior han buscat oferir un aspecte més robust, més musculós, tot i que des d’un refinament estètic evident. També en això el nou Q5 s’assembla molt al Q7.

El més suggestiu d’aquest Q5 és el comportament en marxa, gràcies a la provada tracció Quattro, millorada amb la nova tecnologia Ultra, que tria de manera intel·ligent si al cotxe li cal anar amb quatre rodes motrius, o si n’hi ha prou amb dues, amb l’estalvi de carburant que suposa.

Si a això hi afegim la nova suspensió dinàmica adaptativa, que modifica la duresa dels amortidors, o la suspensió pneumàtica (opcional) per modular l’alçada del vehicle, les possibilitats off - road d’aquest cotxe són molt grans.

Amb aquests canvis, el nou Q5 és un cotxe molt predictiu i reactiu, i -des del meu punt de vista- es converteix en el SUV més equilibrat de tota la marca. O, si volen, en un gran enemic del Q7. Una tria complicada, condicionada pel pressupost. Si és que això últim és un problema, esclar.