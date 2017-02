El primer tractor autònom de la història

Els vehicles autònoms han arribat per quedar-se definitivament a la nostra societat. Entre les moltes aplicacions quotidianes i industrials d’aquests vehicles ara també cal sumar-hi un ús agrícola.

L’americana Case IH, filial de CNH Industrial (dins el grup Fiat) ha creat dos prototips, un amb cabina convencional de conducció, on un humà pot supervisar el correcte funcionament del tractor autònom, i un segon model enfocat per un futur no gaire llunyà que prescindirà de la cabina per als humans i que podrà ser dirigit i programat remotament des d’un 'smartphone' o tauleta.

Els prototips disposen d’un navegador GPS amb un marge d’error màxim de dos centímetres i poden emmagatzemar informació meteorològica que els permet llaurar en funció de les pluges caigudes o evitar circular sobre superfícies enfangades en funció de l’estat del terreny.

Tot i ser autònoms, els tractors de Case IH no són elèctrics, ja que la seva escassa autonomia els faria poc útils. Això sí, les seves emissions són 180 vegades menors que els tractors contemporanis.

El prototip de Case IH es presentarà oficialment a París durant el SIMA (fira agrícola més important d’Europa), i el seu preu final oscil·larà entre els 300.000 i els 400.000 euros.