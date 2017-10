La policia de Dubai patrullarà amb motos voladores (Vídeo)

Tot i que la notícia sembla de broma, la policia de Dubai ha presentat el prototip del nou vehicle amb què vol patrullar pels carrers de la capital àrab: ni més ni menys que una moto voladora, capaç de volar a una altura de 5 metres i d'arribar a 70 km/h de velocitat màxima.

Aquest prototip, desenvolupat per l'empresa Hoversurf, és un vehicle cent per cent elèctric a mig camí d'un helicòpter, un dron i una moto convencional. Amb uns 30 minuts d'autonomia, aquesta moto voladora pot ser controlada remotament a una distància de fins a 6 quilòmetres, i està dissenyada per fer front a les temperatures extremes i les partícules de sorra en suspensió que presenta el clima de Dubai.