Aquest és el nou Volkswagen Polo

Volkswagen ha venut més de 16 milions d’unitats del Polo d’ençà de la seva aparició a l’any 1975, consolidant el seu utilitari com una de les opcions preferents d’un segment de mercat molt competitiu, sobretot al Vell Continent, on el Polo va saber consolidar la seva hegemonia amb mà de ferro.

Els de la Baixa Saxònia presenten al Saló de Frankfurt la sisena generació del Polo, més gran i ample que mai. De fet el Polo creix fins superar els 4 metres de llarg, cosa que permet una major habitabilitat interior i permet un maleter de 351 litres de capacitat, xifres homologables –i fins i tot superiors- a les del seu germà gran, el Golf, encara no fa deu anys.

I és que el nou Polo utilitzarà la plataforma modular MQB A0, estrenada pel nou Ibiza fa pocs mesos, i que permet una major rigidesa torsional del xassís i fa que el vehicle sigui més segur en cas d’accident o topada.

A més el nou Polo incorpora per primer cop els nous sistemes de seguretat i assistència a la conducció com ara el sistema Front Assist, detector d’angles morts i llums LED, entre altres. Però l’arsenal tecnològic d’aquesta nova generació del Polo no acaba aquí, ja que Volkswagen incorpora el Virtual Cockpit, pantalla tàctil de vuit polzades i carregador de telèfon sense fils dins les opcions de personalització del vehicle, arrodonint una oferta tecnològica molt per sobre de la majoria dels seus competidors.

Estèticament el Polo no varia massa de la generació precedent, i segueix la línia estètica dels de Wolfsburg al peu de la lletra: calandra i grups òptics allargats, més baix i ample que el vehicle precedent, nervadures laterals marcades per proporcionar major sensació de força i dinamisme però seguint un patró clàssic, racional i poc arriscat, ja que els de la Baixa Saxònia són partidaris de no modificar massa allò que ja funciona bé.

Per primer cop en la història, el Polo no tindrà versions de 3 portes, ni tan sols en els models GTI

El que Volkswagen ha intentat seguir és la política de personalitzacions del cotxe, ja que els clients poden escollir en una gamma de 14 colors de la carrosseria i multitud de possibilitats de personalització i customoització d’interiors. A més els clients poden escollir entre tres nivells d’equipament, anomenats Edition, Advance i Sport, als que cal sumar el paquest específic GTI, que tindran els models amb les mítiques sigles. Però encara hi ha més, ja que els compradors podran equipar encara més els seus Polo amb els paquets estètics R-Line i Black Style.

Pel que fa a la mecànica, Volkswagen ofereix motors dièsel i gasolina de 3 i de 4 cilindres, amb potències compreses entre els 65 i els 200 CV de la versió GTI, la més potent de la gamma (Volkswagen encara no ha presentat el nou Polo R, que serà una realitat en els propers mesos). La gran novetat és un nou motor de gas natural comprimit (GNC) amb 90 CV de potència que arribarà abans de final d’any. Els motors del Polo es poden associar a canvis manuals o automàtics DSG, però sempre de tracció davantera - encara no sabem ni el futur Polo R disposarà de tracció integral-.

El nou Polo arribarà al nostre mercat a partir del mes vinent a un preu de sortida de 14.740 euros pels models d’accés de la gamma, i vol enfocar la seva oferta cap a un públic urbà, jove i tecnològic.