Els 10 millors interiors de cotxe del 2016

La publicació nord-americana Wards Auto ha realitzat un rànquing dels deu millors interiors de cotxe. Aquest rànquing valora el disseny, l'ergonomia i la qualitat dels materials emprats i per primer cop en la seva història, l'italiana Alfa Romeo ha derrotat gegants com Bentley, Buick, Maserati o Lincoln per endur-se el premi.

Els interiors de cotxe més bonics Alfa Romeo Giulia Bentley Bentayga Buick LaCrosse Honda CR-V Lexus LC500 Lincoln Continental Maserati Levante Mazda CX-9 MINI Countryman Subaru Impreza

Més enllà de la victòria de la Giulia -a nosaltres també ens sembla un dels interiors més ben aconseguits i atractius dels darrers anys- sorprén la quarta posició de l'Honda CR-V superant altres obres d'art sobre rodes com el flamant Lincoln Continental o el Masserati Levante.

Un segon anàlisi ens permet adonar-nos que per primer cop entre els 10 interiors més atractius hi figuren més SUV que turismes convencionals, un exemple més de la importància d'aquests vehicles al mercat nord-americà (i cada cop més rellevants a casa nostre).