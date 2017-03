Les 10 marques de cotxe més devaluades al mercat de segona mà

Un dels elements que poden fer-nos decantar per un model en concret o un altre a l’hora de comprar-nos un cotxe nou pot ser el seu valor venal de revenda. El web valorarmicoche.com ha realitzat un estudi de 37.962 cotxes de segona mà entre els anys 2012 i 2015 per elaborar un rànquing dels cotxes que més valor perden. Per elaborar l’estudi han comparat els preus de cotxes amb quatre anys d’antiguitat i uns 120.000 quilòmetres de mitjana.

Les marques que més valor perden 1.Opel: -46% 2.Citroën: -45,52% 3.Peugeot: -42,56% 4.Alfa Romeo: -42,19% 5.Renault: -42,12% 6.Ford: -41,94% 7.SEAT: -41,86% 8.Hyundai: -40,44% 9.KIA: -38,74% 10.Volvo: -37,66%

Curiosament són les marques generalistes les que més valor perden, probablement per l’abundància d’oferta d’aquest tipus de vehicles al mercat. A més hi apareixen dues marques amb –immerescuda- mala fama al nostre país: Volvo i Alfa Romeo.

I els que menys valor perden?

La marca que menys devalua el seu valor és Dacia, el fabricant “low cost” de Romania i filial de Renault. A més, les marques “premium” alemanyes –Porsche, Audi, BMW i Mercedes- mantenen un alt valor de revenda, així com les sempre desitjades MINI i Smart o les japoneses Honda i Toyota, amb fama de fiabilitat al nostre país.