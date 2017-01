Ofensiva institucional contra les emissions dièsel

En poc més de 24 hores han saltat totes les alarmes a dos dels principals fabricants mundials. En primer lloc, la multinacional italoamericana FCA (que inclou marques com Fiat, Chrysler, Jeep, Dodge, Ram, Alfa Romeo o Maserati, entre altres) va ser acusada per l’Agència de Protecció Ambiental dels Estats Units d’haver manipulat les xifres d’emissions de 104.000 dels seus vehicles venuts als Estats Units.

Els models qüestionats són el Jeep Grand Cherokee i el Ram 1500, que muntaven el mateix motor dièsel de tres litres de cilindrada i sis cilindres en V. Segons l’Agència de Protecció Ambiental nord-americana, aquests models disposarien d’un software que manipularia les emissions contaminants dels seus vehicles.

Tot i que el president de la companyia -l’italià Sergio Marchionne- va desmentir les acusacions de l’Agència de Protecció Ambiental, les accions de la companyia van caure un 16% en poques hores fins que se’n va suspendre la seva cotització.

Guerra contra el dièsel a França

El govern francès va començar una ofensiva de regulació del dièsel al país després de l’esclat del Dieselgate de Volkswagen, amb investigacions pròpies a tots els fabricants presents al país.

Les inspeccions ordenades per la ministra de Medi Ambient Ségolène Royal van iniciar-se a l’octubre de 2015, i coma resultat de les investigacions la fiscalia de Paris ha sol·licitat l’obertura d’una investigació judicial dels motors dièsel de Renault.

El govern francès ha encetat una campanya institucional de tolerància zero amb les emissions contaminants

L’escàndol podria esquitxar altres marques, ja que els motors dCi de Renault també són equipats en alguns models de Nissan, Mercedes i de la seva filial, Dacia. En aquest cas les accions de Renault també van caure a la borsa, arrosegant els seus socis Nissan i Mercedes.

Els directius de Volkswagen podrien ser arrestats

Volkswagen no només haurà de pagar la multa milionària als Estats Units (4.300 milions de dòlars) a causa del Dieselgate, si no que a més els seus directius no poden viatjar als Estats Units si no volen acabar a la presó.

El directiu Oliver Schmidt va ser empresonat sense fiança a espera del judici quan esperava a l’aeroport de Miami per enllaçar amb un vol que l’havia de portar a Cuba, on volia passar uns dies de vacances amb la seva família.

Arran d’aquest fet el grup VAG ha recomanat als seus directius no viatjar a territori nord-americà i romandre al vell continent, on no poden ser extraditats a no ser que ho disposi un tribunal internacional.