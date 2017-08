El primer cotxe elèctric de Seat es podria anomenar e-Born

Quan Seat va presentar l'Ateca ja va sonar amb força el nom d'un barri de Barcelona per anomenar el primer SUV de la marca. En aquella ocasió Ateca va guanyar la partida a Aran i a Born, que va quedar descartat per un ús immediat.

Però tot just ahir Seat va registrar els noms comercials Seat Born, Seat e-Born i Seat Born-e a l'Oficina de Marques i Patents, cosa que ha alimenta la teoria que defensa que el primer cotxe 100% elèctric de la marca, que hauria d'utilitzar la plataforma elèctric MEB del Volkswagen I.D. i que arribaria abans del 2020 s'anomenaria Seat Born o e-Born.

I és que Born és un nom molt apreciat per la marca, ja que fa referència a un dels barris més emblemàtics i creatius de la capital catalana -escenari de l'assalt final del 1714- i també significa "nascut" en anglès, fent referència a l'inici d'una nova etapa de la marca catalana, amb l'aposta per la mobilitat elèctrica i sostenible. Això sí, no faltarà qui faria broma del mot Seat Born, que en anglès significa "nascut en un seient", cosa que reforça la teoria dels noms e-Born o Born-e com opcions més realistes.

Un SUV elèctric?

El pla estratègic del grup Volkswagen aposta per models elèctrics convencionals, o reinterpretacions de models clàssics en format elèctric, com la furgoneta elèctrica ID Buzz.

Val a dir també que probablement el primer model 100% elèctric de Seat serà un SUV, vist el gran creixement de la marca en aquest segment amb l'éxit comercial de l'Ateca i l'Arona i el rebombori generat pel SUV de set places que la marca fabricarà a Alemanya i que presentarà en pocs mesos.