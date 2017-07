El dièsel segueix retrocedint a Europa

Els darrers 5 anys els motors dièsel han iniciat un lent però progressiu descens de vendes, i ja no és la mecànica hegemònica al Vell Continent. En l’altre costat de la balança sorprèn el gran increment dels cotxes elèctrics i híbrids endollables durant els darrers 5 anys, que han augmentat la seva quota de mercat en un 50% -tot i que encara no superen el 0’6% del total de cotxes venuts a Europa-.

Les altres opcions ecològiques (GNC i GLP) han crescut també un 10% els darrers cinc anys, però només sumen un 3’8% de la quota del mercat europeu. Per la seva banda els cotxes híbrids no endollables també han crescut significativament fins el 0’6% de la quota de mercat, incrementant un 61% les seves vendes durant el darrer any.

Però la sentència de mort de les mecàniques dièsel encara ha d’arribar. La Unió Europea està preparant una nova normativa comunitària molt restrictiva amb les emissions de NOx i partícules que faran que el cost de desenvolupar motors dièsel sigui molt elevat i alguns fabricants, com Renault o Volvo, ja hagin anunciat la seva intenció de deixar de fabricar aquest tipus de motors els propers anys.