El cotxe xinès desembarca a Europa: Chery Exeed TX

Potser no ho sabeu, però la Xina és el principal fabricant mundial de vehicles i el primer en volum de mercat. Ara sembla que per primer cop una marca xinesa s’atreveix a fer el salt al mercat europeu, on tradicionalment els cotxes xinesos no han tingut gaire bona fama, i caldrà veure com serà l'acollida dels consumidors.

Chery presenta al Saló de Frankfurt un SUV híbrid endollable anomenat Exeed TX, que compta amb un motor de gasolina 1.5 de quatre cilindres que ofereix 150 CV de potència i un motor elèctric de 115 CV, que ofereixen una potència total de 265 cavalls gestionats per un canvi automàtic de set velocitats i associat a un sistema de tracció integral.

Gràcies a la seva potència, aquest Exeed TX pot accelerar de 0 a 100 en poc més de 6 segons i té una autonomia en mode 100% elèctric superior als 70 quilòmetres, suficients per un ús urbà diari. A més, el Chery Exeed TX promet consums de carburant de menys de 2 litres als 100 quilòmetres i la possibilitat de carregar la bateria al 80% en mitja hora en un punt de recàrrega ràpida i de 4 hores en un punt domèstic.

Chery oferirà 3 possibilitats de motoritzacions: elèctric, híbrid i híbrid endollable o “plug-in”

Val a dir també que el nou Exeed TX és un SUV prou treballat des del punt de vista estètic gràcies al seu disseny modern i elegant que, cal dir-ho, ens recorda molt els dissenys de Kia, Mitsubishi i Infiniti.

L’arribada de Chery al nostre mercat es preveu al llarg d l’any 2018 o inicis del 2019. El preu d’aquest SUV híbrid podria situar-se al voltant dels 22.000 euros.