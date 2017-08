Un cotxe que funciona amb whisky?

Escòcia és el primer productor del món de whisky, amb una producció anual superior als 2.000 milions de litres d’aquesta beguda alcohòlica. Però per produir aquest whisky les diverses destil·leries escoceses generen més de 750.000 tones de residus, que podrien ser utilitzats com a combustible per a motors tèrmics.

Els residus generats per la producció de whisky (en concret les restes dels grans de civada, molt rics en sucres) van ser lleugerament tractats pels escocesos de Celtic Renewables i es va generar un nou combustible anomenat biobutanol, amb una fórmula molt similar a la del biofuel i que es pot utilitzar en un motor de gasolina convencional sense necessitat de modificar-ne la mecànica ni posar en risc la fiabilitat dels elements mecànics.

El president de la companyia, Martin Tagney, assegura que el combustible derivat del whisky té un rendiment energètic superior al de l’etanol

Tot i que Escòcia és un país productor de petroli, el govern escocès ja ha aportat més de 10 milions d’euros als investigadors de Celtic Renewables per iniciar la construcció d’una planta capaç de produir en massa el nou combustible que es localitzarà a la ciutat de Grangemouth, situada a mig camí de les ciutats de Glasgow i Edimburg.