El primer cotxe que funciona amb energia solar costarà 16.000 euros

El Sono Sion és el prototip de cotxe solar de la companyia alemanya Sono Motors, que ha presentat a Munic el prototip del model que vol portar a producció en un futur no massa llunyà. Aquest prototip disposa de 350 cèl·lules solars repartides per tota la carrosseria del vehicle que poden emmagatzemar prou energia cada dia per a garantir 30 quilòmetres d'autonomia del cotxe. Una autonomia escassa, però compensada per un punt de recàrrega elèctrica convencional que permet ampliar l'autonomia del cotxe fins als 250 quilòmetres.





La gran novetat que introdueix Sono Motors (empresa fundada mitjançant un "crowfunding" per assolir la independència energètica dels combustibles fòssils) són els 7'5 metres quadrats de panells fotovoltaics repartits per la carrosseria i que poden alimentar les bateries de forma independent de qualsevol punt de recàrrega i a un cost zero pels usuaris.





Però aquí no acaba la revolució energètica proposada per Sono Motors: un cop aparcat el vehicle, podem fer-lo funcionar com una central solar amb una sortida energètica de 2'7 kW de sortida, gràcies a una tecnologia que han batejat amb el nom de "càrrega bidireccional".

Es fabricarà el prototip?

Sono Motors ha anunciat que el Sono Sion es començarà a fabricar tan bon punt hagin rebut 5.000 reserves, ja disponibles a partir de 500 euros al seu lloc web. El preu final del cotxe serà de 16.000 euros més la bateria, que es podrà comprar o llogar en funció del client. Si optem per comprar la bateria, el preu final del cotxe seria de 20.000 euros.

A més, el Sono Sion vindrà preparat de sèrie pel "car sharing" o cotxe compartit, i els propietaris podrien llogar el seu cotxe quan no l'utilitzin tant per un ús de vehicle convencional o de central elèctrica portàtil.