Quin ha estat el color de cotxe favorit el 2016?

El 38% dels vehicles fabricats al planeta durant l’any 2016 han estat pintats de blanc. Això converteix aquest color en el més popular del món a força distància dels cotxes grisos i negres, que representen un 18% i un 16% del total respectivament.

Fora del podi es situen els cotxes de color platejat, amb un 10% del total, els blaus, amb un 8%, i un empat tècnic entre marrons i vermells, amb un 7% del total. La llista la tanca el color verd, amb un 1%, i la resta de colors, que sumen un altre 1% del total.

Si analitzem les dades per regions, podem observar que els europeus aposten majoritàriament pel blanc, mentre que els nord-americans prefereixen el gris per als compactes i berlines tradicionals i el negre per als cotxes esportius.

Curiosament, fins fa no gaires anys els compradors preferien el color gris o platejat, ja que el blanc històricament s’havia associat als acabats menys equipats o fins i tot als taxis de moltes ciutats europees. Amb el canvi de gustos actual, molts fabricants han deixat de fabricar les unitats bàsiques de color blanc i fan pagar un extra al comprador per adquirir-lo d’aquest color.