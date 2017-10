Yamaha MWC-4, cotxe i moto en un sol vehicle

Motos de 3 rodes i quads no són cap novetat a les carreteres i camins de Catalunya. De fet, el nostre país -territori tradiconalment aficionat al motor- és habitual trobar motos o tricicles de tres rodes, i la mateixa Yamaha ja fa anys que comercialitza amb cert èxit comercial la Tricity, una motocicleta de 3 rodes que porta temps al mercat.

Però amb el MWC-4 Yamaha ha volgut anar més enllà creant un vehicle de zero que maridi l’agilitat de les motocicletes amb la comoditat i estabilitat dels vehicles de quatre rodes. El resultat, un prototip futurista amb una carrosseria que ens recorda poderosament al Renault Twizy, l’elèctric més econòmic del mercat.

Però a diferència del Twizy, el cotxe de Yamaha es condueix mitjançant un manillar, i gràcies al seu sistema de suspensions i direcció, aquest pot bascular absolutament en els revolts i zones més estretes, permetent una major mobilitat i agilitat.

Mecànicament el prototip de Yamaha (que encara no ha confirmat la seva producció final) utilitzaria un motor elèctric i un sistema d’autonomia allargada, per bé que Yamaha encara no ha volgut especificar la capacitat d’autonomia del seu prototip.