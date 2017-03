Yamaha MT-10, domesticant la bèstia

Yamaha ha volgut acostar la potència i el caràcter de la MT-10 als usuaris més viatgers o 'tourers'. Per fer-ho, han apostat per una moto més còmoda i més equipada que l'original Hyper Naked de Yamaha.

La flamant MT-10 Tourer Edition disposa de dues maletes laterals flexibles amb sistema antirobatori, una pantalla alta per incrementar notablement la protecció aerodinàmica, nous seients i un nou disseny del manillar amb noves proteccions per a les mans i suport de GPS. A aquests extres cal sumar-hi un tub d'escapament signat per Akrapovic de sèrie amb la MT-10.

Això sí, la MT-10 continuarà amb l'esperit salvatge que la caracteritza gràcies al motor d'un litre de cilindrada que arriba fins als 160 cavalls, una potència més que respectable.

Pel que fa als preus, la versió Tourer costarà 16.999 euros, i l'estàndard, 15.799.