Volvo presenta el nou XC40, el primer SUV compacte suec

És el nouvingut més esperat de l’any en un segment, el dels totcamins de luxe, cada cop més competit i on és més difícil destacr per sobre dels competidors. Audi Q3, Range Rover Evoque, BMW X1 i Mercdes GLA són rivals molt durs per un fabricant, Volvo, que fins ara no havia ofert un producte destinat a aquest segment.

El nou XC40 conserva el llenguatge estètic que tan popular ha fet als seus germans grans XC60 i XC90, amb un disseny funcional, elegant i estilitzat, que conserva els grups òptics característics que Volvo anomena “martell de Thor” o la calandra central, però introduint noves variables estètiques que rejoveneixen el conjunt, com el sostre de dos colors o la caiguda del pilar C sobre el maleter.

L’altyre gran argument d’aquest nou SUV són els seus interiors personalitzables, presidits per una gran pantalla tàctil central de 9 polzades i un quadre d’instruments TFT de més de 7 polzades absolutament digital, que farà les delícies dels amants dels cotxes “high tech”. Els materials de primera qualitat i els acabats de seients, volant i consola mantenen el gran nivell assolit per Volvo en els seus germans grans XC60 i XC90.

Un cotxe que s’orienta al “car sharing”

Volvo també vol enfocar el seu producte a aquells clients que no volen disposar d’un cotxe de propietat, si no que els interessa llogar-lo quan el necessitin, una realitat que preveuen s’incrementarà i molt a Europa durant els propers anys.

Per aquesta raó Volvo ha creat el sistema Care by Volvo, que permet als usuaris disposar d’un XC40 nou cada 24 mesos mitjançant una quota mensual fixa sense haver de preocupar-se de les despeses d’assegurances o manteniment mecànic. A més, els clients d’aquesta modalitat o de la tradicional compra poden disposar de l’aplicació Volvo on Call, que permetrà compartir el seu XC40 amb els seus familiars o amics.

Segur i ecològic

La seguretat és part de l’ADN de Volvo, i el nou XC40 incorpora de sèrie diverses ajudes a la conducció com ara assistent de carril i aparcament, alerta de trànsit i peatons i fins i tot el sistema autònom Pilot Assist, que pot circular de forma autònoma per autopistes i carreteres amb velocitats de fins als 130 km/h.

Els primers XC40 reben un motor dièsel D4 de 190 CV i un de gasolina T5 amb 250 CV, a l’espera que durant els propers mesos arribin les versions híbrida (que desplaçarà els dièsel) i l’esperada versió 100% elèctrica, que en cap cas arribarà abans del darrer trimestre de 2018 o inicis de 2019. Pel que fa als preus, el nou XC40 amb motor dièsel té un preu base de 42.200 euros i el de benzina a partir dels 47.200 euros.