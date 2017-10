Volkswagen jubila el Scirocco

El Volkswagen Scirocco ja ha passat a la història. Els de Wolfsburg, que fabricaven aquest model a la seva planta de Portugal des de l'any 2008, han anunciat en un curt comunicat que "el Scirocco ja no es pot personalitzar, només es poden fabricar les unitats ja fabricades".



Aquest anunci confirma que Volkswagen ja no fabricarà més el Sciroccoa la seva planta de Guarda, a Portugal, i que tan sols es poden adquirir les unitats existents ja fabricades. Amb tot, no podem dir que la mort del Scirocco hagi estat una gran novetat, ja que des de feia mesos els clients ja no podien demanar les versions picants R o GTS, cotxes molt potents -amb 280 i 220 CV respectivament- però amb poca incidència al mercat.



El Scirocco, aparegut al mercat l'any 2008, va ser un cotxe que ràpidament es va guanyar el cor de milers d'aficionats a la marca. Amb un disseny espectacular sorgit del genial Walter de Silva -que encara sembla actual 10 anys després- i basat en la plataforma i el xassís del Golf Mk V (és a dir, de cinquena generació), el Scirocco es va convertir ben aviat en el cupè esportiu favorit pel segment més jove del mercat.

La competència interna del Golf, un mite amb tot el suport del grup, ha estat una llosa massa pesada pel Scirocco

Però el pas dels anys va anar restant progressió al Scirocco, i fins i tot la mateixa competència interna del Golf (més modern, més pràctic i sovint fins i tot més competitiu) va anar restant vendes al Scirocco, fins a convertir-se en un "rara avis" dins l'oferta del Grup VAG, molt enfocada a berlines i totcamins on el petit cupè alemany no encaixava del tot.