Volkswagen Polo 2018, aposta continuista

El nou Volkswagen Polo no suposarà cap canvi dràstic amb el model que hem conegut fins ara, si no tan sols un lleuger retoc estètic i tecnològic tot i suposar una nova generació -la sisena- del popular utilitari alemany.

Aquest Polo de sisena generació utilitza la plataforma modular MQB A0 que va estrenar el Seat Ibiza i que compartirà amb Audi A1, Skoda Fabia i Seat Arona, cosa que el farà guanyar 90 mm de batalla -distància entre eixos davanter i posterior-, la qual cosa beneficiarà l'habitabilitat i l'espai pels ocupants de les places posteriors.

I és que el nou Polo és un cotxe realment gran pel segment B, ja que arribarà als 4'17 metres de llarg, superant models compactes de fa una dècada, com per exemple el Volkswagen Golf. Tot i la seva major envergadura, el Polo serà 70 quilos més lleuger que els models precedents gràcies a l'ús de materials estructurals més lleugers com l'alumini. A més, el maleter del Polo arribarà als 351 litres de capacitat.

El nou Polo, tot i no trencar gens amb la línia de la generació precedent, utilitzarà grups òptics amb tecnologia LED i materials de major qualitat percebuda als interiors. Pel que fa a l'aposta tecnològica, el Polo disposarà d'una nova pantalla central tàctil de 8 polzades, i per primer cop en la gamma de productes Volkswagen, el Polo disposarà de Digital Cockpit, una de les grans apostes dels de Wolfsburg.

Pel que fa a l'apartat mecànic, Volkswagen no prepara cap gran sorpresa, ja que seguirà utilitzant mots dièsel TDI i gasolina TSI de tres i quatre cilindres turboalimentats amb potències que oscil·len entre els 65 CV de les versions d'accés gasolina fins els 200 CV que tindrà la versió GTI -de moment no es confirma que existeixi una versió R-.

El Polo estarà a la venda a partir de 12.000 € amb un equipament de sèrie que inclou llums LED amb funcions “Coming Home” i “Leaving Home”, limitador de velocitat, assistència de frenada d’emergència “Front Assist” i detector de vianants.