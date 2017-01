Volkswagen projecta un GTI 100% elèctric

El grup Volkswagen ha apostat decididament pels vehicles elèctrics. Si fa pocs dies va presentar la sorprenent I.D. Buzz i els seus espectaculars 374 cavalls, ara ha estat el cap de màrqueting del grup VAG, Jürgen Stackmann (expresident de Seat), qui ha sorprès a tothom amb l’anunci d’una versió GTI del prototip I.D. presentat a Paris fa uns mesos.

Segons Stackmann “som tecnològicament capaç de fer un cotxe passional totalment elèctric sobre una plataforma de tracció integral a les quatre rodes”. En la mateixa entrevista Jürgen Stackmann va afirmar també que “el concepte GTI canviarà, i serà possible fer un cotxe passional i divertit independentment que sigui elèctric”.

Què té de nou l'I.D.? L'I.D. no és el primer vehicle elèctric de Volkswagen, però sí és el primer cop que els de Wolfsburg han creat una plataforma 100% elèctrica anomenada MEB. La MEB segueix un model de propulsió, amb un motor elèctric de 125 kW (equivalents a uns 170 cavalls) a la part darrera del cotxe que envia la potència a l'eix posterior. Les bateries, situades a la part inferior del vehicle, haurien de permetre una autonomia de fins a 600 quilòmetres.

Un punt de fricció

Però un dels pilars del nou projecte de Volkswagen -a banda de l’electrificació de la gamma- és el desenvolupament d’un sistema propi de conducció autònoma, anomenat I.D. Pilot, que es basa en una sèrie de làsers i radars per aconseguir una major connectivitat i seguretat del cotxe. Ara bé, aquest sistema autònom no acaba d’ajustar-se massa amb el que tradicionalment associem a un GTI. Caldrà veure com volen maridar els dos conceptes a Wolfsburg.