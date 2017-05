El nou Volkswagen Arteon s'aturarà sol si el conductor no es troba bé

El nou Volkswagen Arteon incorpora un nou sistema d'avís i assistència al conductor en cas d'emergència, que li permet prendre el control del vehicle en cas que el conductor no respongui als estímuls del cotxe. Aquest sistema permet a l'Arteon aturar-se completament en un espai segur i activar els senyals d'emergència si detecta que el conductor ha perdut el coneixement i no pot recuperar el control del vehicle.

Per fer-ho, l'Arteon mesura la pressió i l'activitat de l'accelerador, del fre i de la direcció, i no assumeix mai el control del vehicle sense abans advertir al conductor mitjançant sons i alertes visuals.

Uns preus 'premium'

En un altre ordre de coses, Volkswagen ja ha fet públics els preus del nou Arteon a l'estat espanyol, que el situen com un competidor de l'A5 o el BMW Sèrie 4, per exemple. I és que el nou cupè de Wolfsburg no serà excessivament barat: la forquilla de preus oscil·la entre els 41.780 euros de la versió d'accés (TDI de 150 CV) i els 51.750 del model R-Line amb motor gasolina de 280 cavalls i tracció integral.