Vigo, la primera moto elèctrica, prestacional i assequible

Fins ara les motos elèctriques s’han vist reduïdes a scooters, models de baixa potència o d’un preu elevat. Afortunadament aquesta tendència està a unt de canviar gràcies a una moto nova i revolucionària.

La Vigo (no confondre amb la ciutat gallega) és un prototip que, segons els seus creadors, accelera de 0 a 100 en 3,2 segons, té una velocitat màxima 290 km/h i unaautonomia de 640 km. A ttpt això cal sumar-hi un preu contingut de 9.400 €.

Els vehicles elèctrics són el futur i cada cop van guanyant més presència a les nostres carreteres, tot i que queda molt camí per recórrer. Preus de compra, autonomies i punts de recàrrega són aspectes pendents a millorar i a atendre per les institucions per assolir la normalització d’aquests tipus de vehicles.

La Vigo és una moto sorprenent i innovadora en molts aspectes. Per posar-vos un exemple, la Zero SR té una autonomia oficial de 325 km i un preu de 18.590 €. Els creadors de la Vigo asseguren que la clau del projecte estarà en el software que gestioni la motocicleta.

El prototip busca finançament i inversors, i el preu final entre aquells interessats a col·laborar econòmicament amb la Vigo, el preu final seria tan sols de 7.000€.