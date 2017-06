El nou papamòbil, un cotxe elèctric

El Vaticà –estat sobirà absolutista i teocràtic– és el país més petit del món i, a partir d'ara, el primer estat sense vehicles contaminants del planeta. Fins fa poc el papamòbil era l'encarregat de transportar el papa de Roma durant les visites oficials, però el papa Francesc ha decidit canviar de vehicle i apostar per un model no contaminant.

A partir d'ara el Papa utilitzarà un Opel Ampera-e creat específicament per al papa de Roma amb unes bateries especials que permeten una autonomia de 520 quilòmetres, suficients per cobrir els desplaçaments del papa Francesc durant els viatges oficials.

L'aposta del Sant Pare per la mobilitat elèctrica i sostenible no és cap excentricitat, ja que el mateix papa Francesc vol impulsar solucions de generació d'energia ecològiques al Vaticà que converteixin el petit estat sobirà en un país autosuficient des del punt de vista energètic i no contaminant.