Toyota fabrica un camió que funciona amb pila de combustible

Toyota, el líder mundial de vehicles híbrids i el principal fabricant de vehicles del món -es disputa el liderat en un frec a frec molt ajustat amb Volkswagen- segueix apostant de forma decidida per vehicles impulsats per hidrogen (pila de combustible) com a alternativa real al petroli.



Ara fa uns mesos que Toyota ja comercialitza el Mirai, una berlina que funciona amb hidrogen i de zero emissions contaminants, però el "Project Portal" de Toyota vol anar una passa més enllà i generalitzar l'ús de la pila de combustible en el segment de vehicles grans i pesants.





El camió d'hidrogen de Toyota té una potència de 670 CV i un espectacular parell de 1.796 newtons per metre gràcies a dos grups de piles de combustible. A més, el camió d'hidrogen pot arribar a transportar fins a 36.000 quilos de càrrega amb una autonomia de 320 quilòmetres en condicions de conducció reals.