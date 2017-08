Toyota i Mazda segellen una aliança per impulsar el cotxe elèctric

La col·laboració entre Mazda i Toyota no és cap sorpresa: les dues marques ja van signar al 2015 un acord per compartir tecnologies, plataformes i altres elements mecànics. Però ara la relació va una passa més enllà i inclou recerques conjuntes i plataformes compartides en el camp del vehicle elèctric, així com en el desenvolupament de sistemes autònoms i connectivitat entre vehicles.

L’acord també inclou una clàusula per la qual les dues companyies compren accions de l’altra per valor de 50.000 milions de iens (uns 380 milions d’euros). Així doncs Toyota passarà a controlar un 5% de l’accionariat de Mazda, mentre que Mazda –tot i invertir la mateixa quantitat- es quedarà amb un 0’25% de les accions de Toyota.

Mazda tindrà accés a les tecnologies híbrides de Toyota: estem davant de l’arribada d’un motor bòxer híbrid?

Amb aquest acord les dues companyies japoneses volen reduir costos de desenvolupament de nous cotxes elèctrics, i a més, compartir models arreu del planeta. De fet fins ara el Mazda 2 es ven als Estats Units com Toyota Yaris, i amb el nou acord Toyota fabricarà un camió lleuger per Mazda al mercat nipó.

A la conquesta dels Estats Units

L’aliança també preveu que els dos grups construeixin una planta conjunta als Estats Units, amb capacitat per produir més de 300.000 vehicles anuals, que tindrà 4.000 treballadors i que estarà operativa al 2021. Amb tot, l’emplaçament d’aquesta nova planta no ha estat confirmat per les dues companyies japoneses.