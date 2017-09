Toyota aposta pels Jocs del Mediterrani de Tarragona 2018

Després de diversos estira-i-arronses i problemes de finançament no del tot resolts, Tarragona organitzarà els Jocs del Mediterrani entre el 22 de juny i l’1 de juliol del 2018, i Toyota esdevindrà proveïdor del vehicle oficial d’aquest gran esdeveniment esportiu.

Després de la signatura entre l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, i el responsable de Toyota a l’estat espanyol, Agustín Martín, la marca japonesa es compromet a cedir 238 vehicles de la seva flota a disposició de les necessitats organitzatives dels Jocs del Mediterrani de Tarragona de l’estiu vinent.

Aposta ecològica i esportiva

El 86% dels 238 vehicles cedits per Toyota seran híbrids, en una clara aposta per la mobilitat sostenible, silenciosa i ecològica. L’aposta de Toyota pels grans esdeveniments esportius no és nova i forma part d’una estratègia comercial a gran escala, no debades Toyota serà el principal patrocinador dels Jocs Olímpics de Tòquio del 2020. La marca japonesa també ha donat nom a grans recintes esportius, com el Toyota Stadium a la ciutat de Nagoya, al sud del Japó.

Els cotxes que Toyota posarà a disposició dels organitzadors seran 90 Yaris Hybrid, 39 Auris Hybrid, 32 Auris Hybrid Touring Sport (familiars), 27 RAV4 híbrids, 10 C-HR i 7 Prius. A aquests 205 cotxes híbrids cal sumar-hi 27 PROACE Combi de 9 places i 6 PROACE VERSO VIP de 7 places (tots dos de mecànica de combustió). Als 238 Toyota compromesos inicialment s’hi podrien afegir 12 unitats més, com a vehicles de substitució, en cas de necessitat.