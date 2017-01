Toyota GT86 2017, millorant l'experiència de conducció

Trobar al mercat una combinació de motor atmosfèric, centre de gravetat baix, disseny passional, canvi manual, tracció posterior i poc pes s'ha convertit en un joc de fet i amagar. Tot i així, hi ha marques com Mazda amb l'MX-5 o en aquest cas Toyota que encara mantenen viva la flama de l'esperança de les sensacions i és per això que el GT86 s'ha convertit en un referent d'aquest espai cada cop més extingit.

Creat juntament amb Subaru, el Toyota GT86 es rejoveneix amb la mateixa recepta però millorada. La imatge exterior rep alguns canvis que n'afavoreixen l'aerodinàmica; parlem d'un nou para-xocs frontal, un nou aleró posterior o un capó més baix, així com elements més decoratius com els fars led que integren el logotip GT86.

Segurament, però, on es noten més els canvis és a l'interior, on el model presenta una imatge més cuidada amb un nou volant de menys diàmetre que passa a integrar diferents botons, una pantalla multiinformació TFT de 4,2 polzades situada al costat del tacòmetre per poder veure les forces G o les corbes de parell i potència, així com noves tapisseries per a uns seients de tall esportiu.

On realment sí que segueix completament fidel als seus orígens aquest Toyota GT86 2017 és en la mecànica, que continua apostant per un conjunt bòxer atmosfèric de 2 L de cubicatge que distribueix 200 CV de potència i 205 Nm de parell més enllà de les 6.000 rpm. Tot amanit amb un canvi manual de sis velocitats que, qui l'ha provat, assegura que és dels millors que pot trobar al mercat avui dia. Així mateix, tota la potència s'envia a les rodes posteriors, i això assegura un conjunt únic que, opcionalment, es pot escollir amb una caixa de canvis automàtica.

Pel que fa a la dinàmica, s'ha revisat l'ajust de les suspensions i del xassís per aconseguir una estabilitat més gran que no estigui renyida amb el confort de circulació. Així mateix, el model integra un nou mode de conducció anomenat Track (conegut abans com a VSC Sport) que permet retardar la intervenció dels controls d'estabilitat i tracció per viure una experiència més bona de conducció.

El preu de partida per al mercat espanyol és de 32.990 euros, xifra que el situa com una gran opció per als qui vulguin gaudir de la conducció pròpiament dita.