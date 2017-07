Tots els Volvo seràn elèctrics o híbrids en dos anys

Fa poc més d'un mes Volvo ja va anunciar que abandonava el desenvolupament de nous motors dièsel, i que al 2023 aquests ja no existirien a la seva gamma. Però en aquesta ocasió els suecs han anat una passa més enllà i han anunciat que en dos anys tots els seus models nous seran 100% elèctrics o híbrids endollables.

Val a dir, però, que entre 2019 i 2023 hi haurà una coexistència de motors dièsel associats a motors elèctrics per crear híbrids "plug-in" o endollables, prenent com exemple el nou Audi Q7 e-tron que vam provar fa unes setmanes i que tant ens va agradar.

Cinc nous cotxes 100% elèctrics en dos anys

Volvo té previst comercialitzar cinc nous models elèctrics entre 2019 i 2021, tres dels quals seran Volvo i dos seran variants prestacionals preparades per Polestar, la divisió esportiva de la marca de Torslanda.

El president de la companyia, el suec Håkan Samuelsson, explica que aquesta estratègia de Volvo "respon a les demandes del mercat" i que l'objectiu final és "vendre un milió de cotxes elèctrics l'any 2025" per aconseguir reduir l'impacte ecològic dels models de combustió i esdevenir "un fabricant compromès amb el medi ambient i la sostenibilitat".