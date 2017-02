Torrot Gas Gas tanca un 2016 d'ensomni

El fabricant català Torrot Gas Gas està d’enhorabona després de tancar un 2016 magnífic. I és que els de Salt han arribat a fabricar 6.200 motos al llarg del 2016, cosa que suposa un important salt endavant, ja que els del Gironès només en va fabricar 1.750 durant tot el 2015.

El gran creixement experimentat per Torrot Gas Gas s’explica pel gran èxit internacional del seu scooter elèctric Muvi i la posterior integració de la històrica Gas Gas dins el grup, després que fos adquirida per Torrot l’any passat gràcies a la gran injecció de diners del fons d’inversió de capital Black Toro Capital.

La suma de les dues marques ha resultat positiva, i la marca catalana va signar una facturació total de 17 milions d’euros -que multipliquen per molt els 2 milions del curs anterior- i preveu arribar als 30 milions durant 2017.

L’optimisme de Torrot Gas Gas està justificat: la marca exporta el 95% de la seva producció, destina uns tres milions d’euros anuals a R+D a la planta de Mataró on treballen unes 12 persones i les comandes provinents dels Estats Units i Àsia no deixen de créixer. A més, la cirereta del pastís encara està per arribar, ja que els de Salt treballen en la producció d’una moto Gas Gas 100% elèctrica i amb vocació off-road.