Què és Thunder Power, la companyia que vol fabricar cotxes elèctrics a Catalunya?

Thunder Power és una companyia relativament exòtica per la majoria de ciutadans del nostre país, i el seu anunci de voler fabricar un cotxe elèctric a Catalunya amb una inversió inicial de 80 milions d’euros ha agafat a contrapeu a més d’un.

Què és Thunder Power?

Thunder Power és una companyia de capital xinès (amb recolzament estatal) i establerta a Hong Kong, fundada al 1987 (tot i que aleshores s’anomenava Motomax) i presidida per Wellen Sham, amb l’objectiu d’apostar de forma decidida pels cotxes elèctrics de luxe. En aquest poc temps Thunder Power ja ha obert una primera seu a Milà, on ha generat sinergies amb empreses fabricants de components o dissenys d’automòbil tan importants com Dallara, CSI, Zagato, Ferrari o Giugiaro.

Actualment els xinesos estan construint la seva primera planta a Ganzhou, que comptarà amb una extensió de més de 10.000 metres quadrats, i preveu tenir operativa un segon centre de producció a Europa (a Catalunya) al 2019. D’entrada Thunder Power obrirà un centre de R+D a Catalunya, sense que això impliqui el tancament del centre que ja té obert a Milà.

Què vol fabricar?

En aquest segment el referent i gran rival a batre és Tesla. No hi ha cap companyia que de moment sembli fer perillar, almenys a curt termini, l’hegemonia dels californians.

Thunder Power ha presentat avui mateix el seu prototip elèctric -que no difereix gens del que va presentar al Saló de Frankfurt al 2015-, dissenyat al centre que la companyia té a Milà de la mà de Zagato. Aquest primer model (que promet una autonomia de 650 quilòmetres i una acceleració de 0 a 100 en menys de cinc segons) disposarà d’una potència de 280 cavalls, tot i que existirà una versió superior de fins a 580 cavalls, amb una velocitat màxima autolimitada de 240 km/h i unes bateries de 125 kWh, amb un temps de recàrrega inferior a les sis hores en un punt domèstic.

A més, aquest primer model de Thunder Power promet emocions fortes, ja que el sistema de suspensions i el bastidor han estat desenvolupats de la mà de Dallara i un xassís de fibra de carboni, alumini lleuger i magnesi dissenyat a Alemanya.

A més, aquest primer model disposarà d’un sistema de tracció posterior (propulsió). Estèticament, aquest primer model serà una berlina de quatre portes amb una línia i una elegància típicament italianes, amb unes formes arrodonides i grups òptics estilitzats, molt de l’escola de Zagato.