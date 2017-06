El proper Tesla no tindrà retrovisors

El Model Y serà el totcamí assequible de Tesla, que aprofitarà la plataforma, components i elements diversos del Model 3 per fabricar un totcamí elèctric i autònom a un preu assequible -o si més no, no excessivament car-.

La gran novetat de la primera imatge oficial del Model Y és el fet que aquest no disposa de retrovisors tot i que les normatives internacionals actuals obliguen a disposar d'aquest element de seguretat.

Podria ser que Tesla s’atreveixi a fer un cotxe tan autònom i segur que no necessiti retrovisors convencionals? O senzillament la marca opta per equipar uns retrovisors escamotejables? Sigui com sigui, el que sembla segur és que el Model Y, que arribarà entre els anys 2019 i 2020, ja disposarà d'un sistema d'intel·ligència artificial més avançat que l'actual Autopilot i que l'hauria de permetre prendre el control total el cotxe en escenaris i diverses condicions de conducció.